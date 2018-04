Amerikanske skoleelever kjemper for å gjøre amerikanernes tilgang til våpen vanskeligere.

Skolemassakren ved Columbine High School i Colorado for 19 år siden varslet en æra av skoleskytinger i USA. Siden den gang har 187.000 elever opplevd skyting ved sin skole.

Fredag braker det løs igjen over hele USA. Med bannere, slagord, sanger og skjemaer for velgerregistrering planlegger amerikanske unge nok en boikott av undervisningen for å protestere mot USAs våpenlovgivning.

Fakta: Våpenprotester 14. februar mistet 14 elever og tre ansatte livet ved Marjory Stoneman Douglas High School i Florida. 14. mars utvandret elever over hele USA fra sine skoler i 17 minutter, på oppfordring fra elevene i Florida. Utvandringen varte i ett minutt for hver person som mistet livet i skytingen en måned tidligere. 24. mars tok unge til gatene over hele USA. De protesterte mot politikernes passive holdning overfor skoleskytinger. I Washington D.C. demonstrerte over 500.000 mennesker. Fredag er det ventet at elver ved over 2500 skoler utvandrer fra undervisningen for å protestere for strengere våpenkontroll. Anledningen er 19-årsdagen for skolemassakren ved Columbine High School i 1999.

2500 skoler

Elever fra over 2500 skoler deltar, ifølge en oversikt på nettstedet nationalschoolwalkouts.net, hvor elever kan registrere planlagte demonstrasjoner.

– Sørg for å kle dere i oransje klær, for fargen står for motstanden mot vold med skytevåpen og symboliserer at våre skoler blir mer og mer som fengsler, skrev den 18 år gamle aktivisten Emma Gonzalez på Twitter tidligere denne uken.

Hennes venninne døde i den seneste store skolemassakren i Florida.

Det var nettopp denne hendelsen i Florida som satte i gang protester landet over. Etter tragedien sendte mange amerikanske politikere sine tanker og medfølelse, slik de har gjort hver gang en slik hendelse har inntruffet. Denne gangen avviste imidlertid landets unge politikernes sympati.

En halv million

De mente at «håp og bønn» ikke kunne brukes til noe når de samme politikerne ikke er villige til å innføre strengere våpenlovgivning i landet. I løpet av få uker skjøt protestene fart, og 24. mars samlet over 500.000 mennesker seg i gatene i USAs hovedstad, Washington D.C. Fredag er det ventet at titusenvis av unge igjen deltar i protestene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Anledningen er 19-årsdagen for skolemassakren ved Columbine High School i Colorado. Den gang var det to elever som entret skolen bevæpnet med jaktrifler og automatvåpen som de rettet mot sine medelever. 12 elever og en lærer mistet livet. Etter 50 minutter begikk de to unge gjerningspersonene selvmord.

Massakren ved Columbine High School ble et vendepunkt for USA. Skolenes rykte for å være en sikker havn for barndom og læring fikk seg en solid knekk. 19 år og mange flere skolemassakrer senere gikk det galt igjen i februar i år, da Marjory Stoneman Douglas High School i Florida ble scene for nok en skyting, denne gangen med 14 døde elever og tre døde ansatte til følge.

Nå forsøker elever landet over å gjøre skoleskytingen i Florida til et nytt vendepunkt. De krever strengere våpenlovgivning, slik at det blir vanskeligere å få kjøpt våpen enn det er å kjøpe melk og havregryn.

Kan snu vinden

Det er delte meninger om hvorvidt de unge vil lykkes med sin sak.

Det sentrale kriteriet er om de mange protestene, talene og begivenhetene munner ut i at flere unge velgere går til urnene i november, da USA har sitt såkalte midtvalg, hvor senatorer og kongressmedlemmer skal velges til landets lovgivende forsamling. De unge utgjør mer enn hver tiende amerikanske velger, men under halvparten av dem brukte stemmeretten sin ved forrige valg i 2016.

– Protestmarsj og såkalte «walkouts» er den spennende delen av aktivisme. Men de unge risikerer å utvanne effekten av det om det er deres primære taktikk. Mye av suksessen til for eksempel borgerrettighetsbevegelsen skyldes at de supplerte sine protester med velgerregistrering og lobbyarbeid, sier Kathleen Marchetti, som forsker på interessegrupper og politisk representasjon ved Dickinson College i delstaten Pennsylvania.

Om de unge skal nå frem må de lære av sine motstandere, mener Marchetti. Fortalerne for retten til å bære våpen har hatt suksess med å skape et fellesskap som kan mobiliseres hurtig når saken er truet. De er ekstremt gode til å tale direkte til velgerne som har våpenlovgivningen som sitt viktigste emne.

– Inntil videre virker det som at de unge aktivistene retter skytset mot de nasjonale lovgiverne. Det har imidlertid ikke vært en god strategi for den sporadiske bevegelsen for våpenkontroll som har eksistert frem til nå, sier Kathleen Marchetti.

Velgerregistrering

Men nettopp mobiliseringen av nye velgere er den sentrale delen av aktivistenes taktikk. Det poengterer Justin Reich, assisterende professor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samarbeid med Harvard-universitetet og en rekke lærere har han startet informasjonssiden youthinfront.org. Den veileder unge som ønsker å engasjere seg.

– Elevene fra Florida har bygget en organisasjon, hyret personale og formet et styre. Nå er velgerregistrering et sentralt emne hver gang de snakker, sier han.

Organisasjoner for våpenkontroll, som Giffords of Everytown for Gun Safety, har engasjert seg i saken. De vil sende bursdagspakker til unge som fyller 18 år. Gaven er en gratulasjon og et skjema for å registrere seg som velger. Håpet er å få registrert 50.000 18- og 19-åringer som velgere.

De unge går ikke mer inn for våpenkontroll enn hva deres foreldre gjør. Kampen handler om å mobilisere blant unge, hvor man ser et sterkt ønske om strengere regulering av adgangen til våpen.

Mange av de unge kjenner problemet på kroppen, for hele 187.000 elever har opplevd skyting på sin skole siden Columbine-massakren i 1999. Det viser en analyse foretatt av avisen Washington Post.

– Aktivistene forsøker å orientere seg mot emnet i stedet for et bestemt parti. Men saken er jo at det kun er ett parti som støtter saken og ett parti som i all hovedsak stiller seg imot den, sier Justin Reich.

Demokratisk valgskred

Og det førstnevnte partiet kan fort ende opp med å gjøre et skikkelig godt valg i november, mener Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Senter for amerikanske studier på Syddansk Universitet.

– Vi ser flere tegn på et demokratisk valgskred, både i meningsmålinger og i kraft av at hele 29 republikanske kandidater fra Representantenes hus ganske enkelt har valgt å ikke stille til gjenvalg, sier Niels Bjerre-Poulsen.

Foreløpig er det ingen som har tall på hvor mange godkjente velgerregistreringer de unge har klart å dra i land.

De planlagte utvandringene fra skolene begynner fredag formiddag, og aktivistene fra Florida har oppfordret elevene som deltar i protesten til å holde ett minutts stillhet for ofre for skytevåpen, og ytterligere 13 sekunders stillhet for de 13 ofrene ved Columbine i 1999.

– Jeg er klar for fredag. Sørg for å registrere velgere ved din utvandring, skrev den fremtredende Florida-aktivisten David Hogg på Twitter tidligere denne uken.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN