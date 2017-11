Bevæpnet politi rykket fredag kveld ut til Oxford Circus T-banestasjon i London, etter meldinger om skudd.

Rett før klokken 19 åpnet T-banestasjonene ved Oxford Street og Bond Street igjen, etter at de over ble stengt etter meldinger om skyting.

Bevæpnet politi rykket fredag ettermiddag ut til en hendelse ved Oxford Circus T-banestasjon i London. Oxford og Bond Street stasjon ble stengt, og folk ble bedt om å holde seg unna området.

Årsaken skal være at det ble hørt flere skudd i området. I halv syv-tiden hadde ikke politiet funnet noe som tyder på at det er avfyrt skudd.

– På dette tidspunktet kjenner ikke politiet til noen skadde eller drepte, skriver Metropolitan Police.

Folk løp fra stedet

Politiet rykket ut til området klokken 16.38 lokal tid. Bevæpnet politi kom raskt på plass, og på TV-bilder kunne man se at folk løpte bort fra stedet.

BBCs reporter melder at det har brutt ut massepanikk på Oxford Circus, mens det britiske transportpolitiet sier stasjonen er stengt mens de etterforsker en "kundehendelse".

Evakuerte gatene

Det britiske transportpolitiet BTP gikk tidlig ut på Twitter å informerte at stasjonene var stengt, og oppfordret folk til å holde seg unna området.

Et øyenvitne sa til Reuters at området rundt stasjonen raskt ble evakuert for folk og trafikk.

Londons transportmyndigheter opplyste også om at togene ikke ville stoppe på Oxford Circus, og at årsaken var en uspesifisert hendelse.

PETER NICHOLLS/Scanpix

Bekreftet meldinger om skudd

Metropolitan Police bekreftet i en pressemelding at de fikk inn meldinger om at det var avfyrt skudd på T-banestasjonen og at de behandlet hendelsen som en terrorrelatert hendelse.