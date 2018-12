USAs president Donald Trump påstår at det er Demokratenes skyld når barn eller andre migranter dør i grensemyndighetens varetekt.

Det har vakt kraftige reaksjoner i USA den siste tiden at to barn har mistet livet etter å ha krysset grensa sammen med slektninger og blitt tatt hånd om av grensepatruljen i USA.

– Ethvert dødsfall, enten det gjelder barn eller andre på grensa, er ene og alene Demokratenes feil og deres patetiske innvandringspolitikk, som lar folk gå på den lange vandringen i den tro at de kan komme inn i vårt land på lovlig vis, tvitret Trump lørdag.

De to guatemalske barna, ei jente på sju og en gutt på åtte år døde i separate tilfeller. Jenta døde på et sykehus i Texas i begynnelsen av desember. Gutten hadde influensa, men leger har ikke fastslått dødsårsaken.

Tidligere lørdag ga Trump også Demokratene ansvar for å få en slutt på budsjettkrisen som har ført til at deler av statsapparatet er stengt på åttende dagen. Trump krever at Demokratene bevilger over 40 milliarder kroner til å utvide og utbedre grensegjerdet mot Mexico.