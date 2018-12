Redningsmannskaper leter fortsatt etter ofre for tsunamien som rammet deler av Indonesia lørdag, samtidig som det advares mot en ny.

Myndighetene i landet ber folk holde seg unna kystområdene på sørspissen av Sumatra og vestkysten av Java, som ble rammet av en tsunami 22. desember.

Det offisielle dødstallet er steget til 430, men nærmere 100 mennesker er fortsatt oppført som savnet og det fryktes derfor at nærmere 600 menneskeliv kan ha gått tapt.

Fortsatt letes det i avsidesliggende områder og små øyer i Sundastredet, både etter tsunamiofre og fastboende som ønsker å bli evakuert.

– Det er en fare for at tallet på omkomne vil stige, sier en talsmann for redningstjenesten i Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho.

Nærmere 1.500 mennesker ble skadd i tsunamien, som trolig ble forårsaket av undersjøiske ras som følge av et utbrudd fra den drøyt 300 meter høye Anak Krakatoa-vulkanen.

Frykter ny tsunami

Vulkanen syder fortsatt og kan forårsake en ny tsunami, og kraftig regn og høye bølger i området gjør at den kan bli enda større, advarer ekspertene.

– Dette kan det føre til jordskred og ras fra toppene av vulkankrateret og ned i havet, og vi frykter dette kan utløse en tsunami, sier lederen for det indonesiske byrået for meteorologi, geofysikk og klimatologi, Dwikorita Karnawati.

Hun ber derfor folk i området om å holde seg minst 500 meter fra strandkanten, da en ny tsunami kan komme like raskt og overraskende som den forrige.

Varslingsutstyret fungerer bare når tsunamier utløses av jordskjelv og fungerer derfor ikke ved undersjøiske ras.

Aktiv vulkan

Anak Krakatoa, som ligger rundt 50 kilometer fra kysten, har vært svært aktiv siden juni. Lørdagens utbrudd var det tredje på et halvt år.

Tusenvis av soldater, politifolk, redningsmannskaper og frivillige lette onsdag fortsatt gjennom hauger med husrester, veltede biler og båter som er kastet på land, og de benytter også droner for å lete etter ofre fra lufta.

Nødhjelp strømmer inn til de rammede områdene, men hjelpearbeidere frykter at det snart blir mangel på rent vann og medisiner.

– Mange barn er syke med feber og hodepiner, og de har ikke fått nok vann, sier legen Rizal Alimin.

Store behov

Skoler og andre offentlige bygninger er omgjort til mottak for dem som har mistet hjemmene sine, samt tusenvis av andre som er evakuert fra kystområdene.

– Jeg har vært her i tre dager. Jeg er redd fordi huset mitt er rett ved stranda, sier Neng Sumrni som sover med sine tre barn og ektemann på gulvet i skolen, sammen med flere titalls andre familier.

Abu Salim, som jobber med den frivillige organisasjonen Tagana, sier de strever med å få kontroll over situasjonen og skaffe nok telt og feltkjøkken.

– Folk har fortsatt ikke tilgang på rennende vann, og det er mange som har flyktet opp i høyden som vi ennå ikke har klart å nå fram til, sier han.

Ildringen

Indonesia har 127 aktive vulkaner og ligger på den såkalte «Ildringen» i Stillehavet, et område som er svært utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet.

Anak Krakatoa er en ganske ny vulkansk øy som dukket opp rundt 1928 i krateret etter øya Krakatoa.

Krakatoa ble sprengt i filler av et vulkanutbrudd i 1883 og utløste det som regnes som historiens verste flodbølge. Den gikk jorda rundt og slo inn over 163 byer. Man regner med at minst 36.000 mennesker mistet livet.