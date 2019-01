Statsminister Theresa May kommer trolig til å lide et sviende nederlag når Underhuset i dag skal stemme over brexit-avtalen hun har forhandlet frem med EU.

Motstanden mot avtalen som ble inngått i november, er stor i alle partier, selv om følgene av å forlate EU uten en avtale kan bli store.

29. mars forlater britene EU, og noen ny avtale vil ikke bli forhandlet frem før den tid. May har derfor tryglet de folkevalgte om å stemme for.

– Nei, den er ikke perfekt. Ja, den er et kompromiss, sa May, da hun mandag kveld gjorde et siste forsøk på å få motstanderne av avtalen i Underhuset til å ombestemme seg.

AP / NTB scanpix

Mange advarsler

– Når historiebøkene er skrevet, kommer folk til å se på de beslutninger dette huset har fattet og spørre seg om vi fulgte opp landets beslutning om å forlate EU, eller om vi sviktet det britiske folk, sa hun.

Advarslene om hva som kan komme til å skje dersom det ikke foreligger en avtale med Brussel, er mange og alvorlige.

– Storbritannia risikerer å gå i oppløsning, sa May, åpenbart med henvisning til at skottene truer med løsrivelse.

– Kan bli avlyst

I en tale til fabrikkarbeidere i Stoke-on-Trent tidligere mandag kom May også med en advarende pekefinger til brexit-tilhengere som er innstilt på å stemme mot avtalen. Et nei kan føre til at hele brexit blir avlyst, hevdet hun.

Det er mer sannsynlig at Parlamentet vil blokkere skilsmissen, enn at de vil la Storbritannia krasje ut av EU uten å ha en avtale på plass, fastholdt May.

Venter nederlag

Tross statsministerens advarsler er det ventet at hun vil gå på et klart tap i Underhuset. Spørsmålet er hvor stort nederlaget blir og hvilke umiddelbare følger det vil få.

Labour legger ikke skjul på at de ønsker å overta regjeringsmakten i Storbritannia, og fra flere hold kommer det også stadig mer høylytte krav om en ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap.

Det utelukkes heller ikke at tirsdagens avstemning i Underhuset blir avlyst i siste øyeblikk, noe som skjedde i desember.

Flere folkevalgte har også varslet at de vil legge frem egne forslag, og disse skal det stemmes over før Mays forslag kommer på bordet. Det kan derfor bli en lang kveld i det britiske Underhuset tirsdag.