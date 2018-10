Orkanen Michal har truffet den nordvestlige delen av Florida med voldsom styrke. Røde Kors anslår at 320.000 mennesker ikke har fulgt ordren om å evakuere.

Orkanen feide inn over det såkalte Panhandle-området i Florida, nordvest for småbyen Mexico Beach, ved 14-tiden lokal tid onsdag. I løpet av det siste døgnet ble den til en kategori 4-orkan, noe som er nest høyeste nivå.

Michael raste inn over land med sidelengs regn, kraftige vindkast og voldsomme bølger som oversvømte gater og slo trær over ende. Vinden har også ført til at minst 190.000 hjem og forretninger nå er strømløse.

Etter å ha feid over kysten av Florida har Michael svekket seg noe i styrke, og er nå nedgradert til kategori 3.

Ifølge Brad Kieserman i Røde Kors ble orkanen svært intens på veldig kort tid, slik at folk ikke fikk summet seg. Muligens har så mange som 320.000 mennesker langs kysten av Florida latt være å evakuere, noe som betyr at de må bli der de er under uværet, ifølge Røde Kors.

AP / NTB scanpix

River ned trær og master

National Hurricane Center opplyser at Michael hadde en gjennomsnittlig vindstyrke på 69,4 meter i sekundet da den nådde land, noe som betyr at den trolig fører til store materielle ødelegger på hus og andre eiendommer.

Delstatsmyndighetene har meldt at Michael er den verste orkanen som har rammet Florida på 100 år. Størrelsen på uværet innebærer også at den vil beholde mye av styrken etter hvert som den fortsetter innover land mot Alabama og Georgia. Vindstyrken ligger nå på 55 meter per sekund.

På forhånd har det også blitt varslet om kraftig stormflo, og i Apalachicola i Florida førte orkanen til at vannstanden steg 2,5 meter høyere enn normalt.

Gerald Herbert / AP / NTB scanpix

Tre barn reddet

I South Carolina har redningsmannskap allerede måttet redde tre barn som lekte i sjøen da orkanen nærmet seg onsdag. En 15-åring og to 9-åringer var i ferd med å bli dratt ut på havet av bølgene da redningsfolk fikk tak i dem og brakt dem i sikkerhet.

Journalister som dekker uværet, jobber i mørket ettersom strømmen har gått. The News Herald i Panama City i Florida skriver på Twitter at forholdene begynner å bli skikkelig ille, og at bygningene rister som følge av uværet.

Ansatte i nyhetskanalen WJHG/WECP har meldt at de har måttet søke ly i korridoren midt i bygningen fordi vinden er så kraftig.

I South Carolina sier myndighetene at de er mer redde for at uværet vil bringe med seg tornadoer enn flom. Ifølge meteorologer er det fare for tornadoer både i Florida Panhandle, sørøst i Georgia og den sørlige delen av South Carolina når uværet beveger seg innover land torsdag.