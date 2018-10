De siste målingene før mellomvalget i USA tyder på at partiene sikrer seg ett kammer hver i kongressen. Det kan bremse Donald Trumps mest omstridte reformer.

To uker før kongressvalget ligger det an til at Demokratene klarer å sikre seg flertallet i Representantenes hus, men at Republikanerne beholder kontrollen i Senatet.

Det såkalte mellomvalget holdes hvert fjerde år, midt i den fireårige presidentperioden. I år er datoen tirsdag 6. november.

Trumps penger

President Donald Trump kan få et langt mer turbulent forhold til Kongressen enn det han har i dag. Selv med republikansk kontroll over begge kamre har det vist seg at Kongressen ikke er noe sandpåstrøingsorgan for presidenten.

– Det vil skje en rekke ting. Ikke minst vil Demokratene forsøke å få offentliggjort president Trumps selvangivelser, sier politisk reporter Mike DeBonis i Washington Post.

Det er varslet flere granskinger knyttet til mulige interessekonflikter mellom Trumps forretningsvirksomhet og hans rolle som president. Demokratene vil også forsterke støtten til spesialetterforsker Robert Mueller og hans gransking av forholdet mellom Trumps valgkamporganisasjonen og russiske påvirkningsagenter.

Mueller

Hvis Muellers konklusjon er at det har vært utilbørlige kontakter, sågar av forrædersk karakter, kan Representantenes hus forsøke å dra i gang en riksrettsprosess. Men det forutsetter to tredels flertall i Senatet, hvilket de fleste kommentatorer anser høyst usannsynlig.

Klarer Republikanerne å beholde flertallet i representanthuset, kan det bli mindre armslag for Mueller. Trump har lenge vært fortørnet over granskingen og leter etter påskudd for å avsette Mueller.

Han må i så fall kvitte seg med visejustisminister Rod Rosenstein som utpekte Mueller, da justisminister Jeff Sessions i en tidlig fase erklærte seg inhabil og dermed frasa seg kontrollen over granskingen. Trump raser stadig over at Sessions, som han mener har sviktet ham og latt Muellers gransking fortsette uten «beskyttelse» fra selve justisministeren.

Kronisk syke

Et fortsatt republikansk flertall i Representantenes hus kan bety at flere millioner amerikanere får stadig dårligere helsevesen. De mest pessimistiske frykter at subsidierte medisiner til de fattigste og mest utsatte, via støtteordningen Medicaid, vil ryke, skriver New York Times.

Republikanerne vil også slette eiendomsskatten, samt bygge ned reguleringer og tilsyn med næringslivet. Demokratene sier at rike blir rikere på bekostning av miljøet og klimaet.

The New York Times skriver at et fortsatt republikansk flertall i Kongressen kan gjøre det vanskeligere for den jevne amerikaner å få avgitt stemme.

En del tradisjonelt republikanske delstater har strengere regler om legitimasjon, forhåndsstemming og muligheten for tidligere kriminelle til å stemme. Frykten er at tilsvarende regler også skal bli nasjonal lovgiving, og dermed gjelde for alle delstatene. Dette rammer særlig befolkningsgrupper der overvekten gjerne stemmer demokratisk.

Flertall

Beregningen til den politiske redaksjonen FiveThirtyEight viser at Demokratene har 85 prosent sjanse for å erobre flertallet i Representantenes hus, mens Republikanerne har 78 prosent utsikt til å sikre flertallet i Senatet.

Hvis dette slår til, vil Demokratene få flertall i Representantenes hus for første gang siden 2012.

– Men politiske målinger er som værvarsler og medisinske diagnoser. De er mer korrekte enn vill gjetning, men det vil alltid være en usikkerhet, skriver kommentatoren David Leonhardt i New York Times.

Tall fra tidligere valg viser at demokrater bruker stemmeretten mindre enn republikanere ved mellomvalg. Demokrater bor oftere i byer, der hver enkelt stemme teller mindre enn på landsbygden.

Ved mellomvalget i november er alle de 435 plasser i Representantenes hus på valg og 33 av de 100 i Senatet. I tillegg er det guvernørvalg og lokalvalg i alle delstater.