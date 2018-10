USAs president Donald Trump feirer en uke med flere politiske seire. Lørdag fikk han besøk av den løslatte pastoren Andrew Brunson i Det hvite hus.

– En virkelig historisk uke for Amerika, sa Trump under et folkemøte i Lebanon i delstaten Ohio fredag.

Den viktigste bragden, sett fra presidentens ståsted, var utnevnelsen av høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh. Han kan sørge for konservativt flertall i USAs øverste domstol i lang tid fremover.

Fredag besluttet en domstol i Tyrkia å løslate den amerikanske evangelisk-kristne pastoren Andrew Brunson fra husarrest. Han forlot landet umiddelbart og møtte lørdag Trump i Det hvite hus.

Brunson takket Trump for hans innsats for å få ham frigitt, mens Trump på sin side omtalte Brunsons hjemkomst som et stort fremskritt i forholdet til Tyrkia.

Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

Risikerte 35 år

Brunson risikerte opptil 35 års fengsel for angivelig tilknytning til terrorgrupper da saken var til behandling i retten i byen Aliaga fredag.

– Jeg er en uskyldig mann. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker tyrkerne, sa en tydelig rystet Brunson i retten, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Kort tid etter var kjennelsen klar. Brunson ble dømt til tre års fengsel, men slapp ytterligere soning. Begrunnelsen er at han allerede har sittet to år i fengsel og husarrest og har oppført seg bra i denne perioden.

Ifølge den amerikanske TV-stasjonen NBC kan den egentlige årsaken være en hemmelig avtale mellom regjeringene i Tyrkia og USA. Både Tyrkia og Trump avfeier imidlertid dette.

Økonomiske sanksjoner

Fengslingen av Brunson har skapt store problemer i forholdet mellom de to NATO-allierte landene Tyrkia og USA. For å presse frem en løslatelse har Trumps regjering innført sanksjoner mot flere tyrkiske ministre og økt tollbarrierene mellom landene.

Regjeringen i Tyrkia har svart med samme mynt. Men det er Tyrkia som er blitt hardest rammet, og USAs sanksjoner har forverret de store problemene i tyrkisk økonomi.

Kuppforsøk

Brunson har vært bosatt i Tyrkia i over 20 år. I likhet med svært mange andre ble han pågrepet i etterkant av det mislykkede kuppforsøket i landet i 2016.

Tyrkiske myndigheter anklaget ham for å ha hatt kontakt med den forbudte kurdiske væpnede organisasjonen PKK og Gülen-bevegelsen. Begge er stemplet som terrororganisasjoner i Tyrkia.

Tyrkiske myndigheter mener det var Gülen-bevegelsen som sto bak kuppforsøket. Bevegelsen ledes av den omstridte muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA.

Konservative kristne

I fjor foreslo den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan at de to landene kunne «bytte» predikanter – at Brunson kunne få reise hjem hvis Gülen ble utlevert.

Dette ble imidlertid avvist av Trump. I stedet har han nå tilsynelatende klart å oppnå en løslatelse av Brunson med andre virkemidler.

Løslatelsen blir trolig tatt godt imot av amerikanske konservative kristne – en av Trumps viktigste velgergrupper. De er også svært godt fornøyd med utnevnelsen av Kavanaugh til høyesterett.

Dermed har Trump og Republikanerne sikret seg minst to viktige politiske seire kort tid før det viktige kongressvalget i november.

– Vi republikanere har mer energi enn noen gang før, erklærte presidenten på folkemøtet i Ohio.