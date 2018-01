Politiet i USA har igangsatt tortur-etterforskning etter at de fant 13 søsken i alderen to til 29 som skal ha blitt holdt fanget i et hus av foreldrene.

Politiet startet den omfattende etterforskningen etter at en 17 år gammel jente klarte å rømme og ringte 911 fra en mobiltelefon hun fant i huset, som ligger i et middelklassestrøk i byen Perris, om lag 110 kilometer sørøst for Los Angeles.

Politiet trodde først at den utmagrede jenta, på grunn av sin lave vekst, var rundt ti år gammel da de ankom stedet søndag.

I en pressemelding skriver amerikansk politi at jenta meldte at hennes tolv søsken ble holdt fanget av foreldrene. Politiet fant deretter flere barn lenket fast med kjetting og hengelås til sengene sine i mørke og illeluktende rom.

Underernærte og skitne

Politiet opplyser videre at de trodde det i utgangspunktet dreide seg om tolv barn, men at sju av personene som ble holdt fanget viste seg å være i alderen 18 til 29.

Ifølge lokale myndigheter så alle ut til å være underernærte og veldig skitne. Barna sa de var sultne og politiet ga dem mat og drikke.

Barna og foreldrene ble tatt med til politistasjonen for avhør, før de seks barna ble sendt videre til sykehus for behandling. De sju voksne barna ble tatt med til et legesenter.

Tortursiktelse

Utenfor boligen sto det tre biler og en minibuss med sotede vinduer. En av bilene hadde et barnesete.

Foreldrene, som er 57 og 49 år gamle, kunne ikke gi en umiddelbar forklaring på hvorfor barna var lenket fast. David Allen Turpin og Louise Anna Turpin er siktet for tortur og for å satt barns liv i fare.

Kausjonen er satt til 9 millioner dollar, om lag 70 millioner norske kroner, for hver av foreldrene. Det er foreløpig uklart hvordan paret stiller seg til anklagene.

Hjemmeskole

Barnas far er i offentlige registre oppført som rektor ved skolen Sandcastle Day School. Skolen ble opprettet i mars 2011. Skolens adresse er identisk med familieboligen. Ifølge utdanningsmyndighetene hadde skolen i forrige skoleår seks elever.

Foreldrene søkte i 2011 om å bli slått konkurs etter å ha opparbeidet seg en gjeld på mellom 100.000 og 500.000 dollar, skriver The New York Times. På den tiden var David Allen Turpin ansatt som tekniker i forsvarsmateriell-produsenten Northrop Grumman der han tjente 140.000 dollar i året. Kona var hjemmeværende.

Overraskede naboer

Naboer uttrykker forferdelse.

– Jeg hadde ingen anelse om hva som foregikk der. Jeg visste ikke at det var barn inne i huset, sier Andrew Santillan, som bor like rundt hjørnet, til Press-Enterprise of Riverside.

Det er indikasjoner på at barna hadde fått lov til å være utendørs de siste årene.

– Vi så et par tenåringer i fjor som klippet plenen, og de satte også opp juledekorasjoner, sier naboen Julio Reyes.

Flere bryllup

En Facebook-side som står oppført under navnet David-Louise Turpin har bilder fra flere bryllupsseremonier eller fornyelse av bryllupsløfter i perioden fra 2011 til 2016, med barna til stede.

Det siste bildet fra forsommeren 2016 viser Louise Turpin i en lang hvit bryllupskjole og ektemannen i dress, mens en Elvis Presley-imitator med mikrofon poserer med paret og barna.