Barnas mor Louise Anna Turpin er i likhet med ektemannen David Allen Turpin siktet for tortur og for å ha satt barns liv i fare. Foto: Riverside County Sheriff's Department via AP / NTB scanpix

Politiet: Grufulle forhold for fastlenket søskenflokk i California

Politiet i USA har siktet et foreldrepar for tortur etter at barna deres ble funnet avmagret og lenket fast til møbler i familiehjemmet i California.