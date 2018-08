En kampanje som jobber for en ny brexit-avstemning, setter press på Labour for å få partiet til å støtte kravet.

Opposisjonspartiets politikk har så langt vært å respektere resultatet av folkeavstemningen om brexit i juni 2016. Men dersom brexit-avtalen ikke går gjennom i Parlamentet, holder Labour «alle muligheter åpne», skriver BBC.

The People's Vote-kampanjen krever at det skal holdes en folkeavstemning om den endelige brexit-avtalen. Kampanjen oppfordrer i et internt dokument Labours aktivister og parlamentsmedlemmer til å gjøre dette til tema og få til et vedtak på Labours landsmøte.

People's Vote presiserer at utspillet ikke må ses på som et angrep på partileder Jeremy Corbyn.

For at kravet om en ny folkeavstemning skal bli tema på landsmøtet, er det avhengig av støtte fra Corbyns støttespillere i partiets venstrefløy Momentum. Momentum skal diskutere brexit på sitt møte 1. september, skriver BBC.

Labour holder sitt landsmøte i Liverpool fra 23. til 26. september.