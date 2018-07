VARSELLAMPER: I forrige uke sa Coats at «varsellampene lyser rødt» over den russiske trusselen mot det amerikanske mellomvalget til Kongressen, som finner sted i november i år. FOTO: TT NYHETSBYRÅN

USAs spionsjef fnøs av Trump, men ingen ønsker hans avgang

Lederen for USAs etterretningstjenester har havnet i motvind etter at han uttalte seg uheldig om nyheten om at Trump hadde invitert Putin til USA. Rykter om en oppsigelse har versert, men nå trygler mange Coats om å bli på sin post.