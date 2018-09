Sverigedemokraterna fikk 18 prosent oppslutning i det svenske valget, og har sendt invitasjon om samarbeid til de borgerlige partiene. De var imidlertid raske med å takke nei.

Mandag sendte Sverigedemokraterna (SD) formelle invitasjoner om regjeringssamarbeid til de to borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna, slik at man kunne starte formelle samtaler om en eventuell ny svensk regjering.

– Jeg ønsker gjerne at de møter med meg, slik at vi kan snakke om hvordan vi skal styre landet, sa Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, til svenske Aftonbladet.

Fakta: Svensk valgresultat Alle de 6.004 valgkretsene i Sverige er nå ferdig opptalt. Rundt 200.000 utenlands- og forhåndsstemmer gjenstår. (Endring fra 2014 i parentes) Socialdemokraterna: 28,4 prosent (-2,8) – 101 mandater (-12) Vänsterpartiet: 7,9 prosent (+2,2) – 28 mandater (+7) Miljöpartiet: 4,3 prosent (-2,4) – 15 mandater (-10) Moderaterna: 19,8 prosent (-3,5) – 70 mandater (-14) Centerpartiet: 8,6 prosent (+2,5) – 31 mandater (+9) Kristdemokraterna: 6,4 prosent (+1,8) – 23 mandater (+7) Liberalerna: 5,5 prosent (+0,1) – 19 mandater (0) Sverigedemokraterna: 17,6 prosent (+4,7) – 62 mandater (+13) Andre partier: 1,4 prosent (ingen mandater) Dette gir 144 mandater til de tre rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet og 143 mandater til de fire borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna. Sverigedemokraterna får 62 mandater. Kilde: NTB

– Ta ansvar

– Jeg ønsker gjerne at de tar ansvar for det som skjer videre, og det valgresultatet vi har fått. Hva man har sagt før valget om hva man vil og ikke vil er én ting, men nå har vi en virkelighet å forholde oss til. Og det er valgresultatet. Så ser vi at de ikke har eget flertall, men at de gjerne vil danne regjering. Og da lurer jeg på hvordan de har tenkt seg å gjøre det, og jeg kan fortelle dem hva vi kan tenke oss å gå med på, utdyper Åkesson til Aftonbladet.

Kristdemokraternas stabssjef, Daniel Liljeberg, bekrefter at han har mottatt en slik invitasjon fra Sverigedemokraterna.

– Det er en forespørsel om et møte mellom Jimmie Åkesson, Ebba Busch Thor (partileder for Kristdemokraterna, red.anm.) og Ulf Kristersson (partileder for Moderaterna, red.anm.), forklarer Kristdemokraternas stabssjef til Aftonbladet.

– Uaktuelt

På spørsmål om Sverigedemokraterna vil kreve å delta i en regjering svarer Åkesson:

– Det avgjørende for meg er at de 18 prosent av velgerne som har stemt på oss får innflytelse i proporsjon til vår størrelse. Og det er der min lojalitet ligger, og det er denne interessen jeg kommer til å beskytte i de nærmeste ukene.

Både Kristdemokraterna og Moderaterna har imidlertid vært raske med å takke nei til Åkessons invitasjon.

– Vi har mottatt invitasjonen om samtale med SD via e-post, og det er naturligvis ikke aktuelt med et møte, sier Sara Hummerdal, Kristdemokraternas pressesekretær, i en tekstmelding til Aftonbladet.

– Brevet har blitt mottatt, og vi sier naturligvis nei, sier Moderaternas pressesjef, Cherine Khalil.

Har hyllet Adolf Hitler

Sveriges sittende statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven, har ikke tenkt å gå av med det første, og i sin tale på valgkvelden oppfordret han til at man bryter med blokkpolitikken som har kjennetegnet svensk politikk i de siste 15 årene, og at «ansvarlige partier» går inn for et blokkoverskridende samarbeid.

Her antyder Löfven altså at SD ikke er å regne som et «ansvarlig» parti, og i sin tale oppfordret han derfor til at ingen av de andre partiene inngår samarbeid med et parti som ifølge Löfven «har hyllet Adolf Hitler og fornedret ofrene for jødeutryddelsen».

I sin tale på valgkvelden sa Moderaternas partileder Ulf Kristersson at han oppfordrer Löfven til å gå av. Seinest har tidligere statsminister Carl Bildt fra Moderaterna gitt uttrykk for det samme på Twitter.

– Jeg tror det ville være klokt av Stefan Löfven å gå av nå og la sittende talsmann (tilsvarende Norges stortingspresident, red.anm.) Urban Ahlin innlede foreløpige sonderinger om en ny regjering. Det vil minske usikkerheten og gjøre friksjoner mellom alle partier mindre. Men det er mer sannsynlig at S (Socialdemokraterna, red.anm.) vil bite seg fast i bordet, skriver Bildt.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

