Krigsforbryterdømte Radovan Karadzic håpet på å få redusert straffen sin i domstolen i Haag. Isteden ble straffen skjerpet til livsvarig fengsel.

Den bosnisk-serbiske lederen ble for tre år siden dømt til 40 års fengsel for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten under den tre år lange borgerkrigen i Bosnia fra 1992 til 1995, der 100.000 mennesker ble drept og 2,2 millioner ble gjort hjemløse.

I dommen het det at Karadzic var på toppen av det militære og politiske lederskapet i republikken og sentral i utarbeidelsen av det ideologiske grunnlaget for den systematiske, etniske renskingen som foregikk i stor skala.

Karadzic ble funnet skyldig på ti punkter, blant dem massakren i Srebrenica, der 8000 ungdommer og menn ble likvidert og lagt i massegraver. Dommerne mente også at han var drivkraften bak den 44 måneder lange beleiringen av den bosniske hovedstaden Sarajevo.

Karadzic anket på 50 punkter i dommen og beskylder dommerne for å ha gjennomført en politisk rettssak mot ham. Anken vant imidlertid ikke frem i domstolen i Haag, og den seineste dommen mot ham er rettskraftig.

Amerikanske Richard Holbrooke, som døde i 2010 og som var hovedarkitekt bak Daytona-fredsavtalen fra 1995 som førte til at krigen ble avsluttet, beskrev i sin tid Karadzic som «en av verdens verste og ondeste menn».

– Han kunne ha fungert som en god nazist, sa Holbrooke til Der Spiegel etter at Karadzic ble pågrepet.

Internasjonalt, og blant bosniske kroater og muslimer, blir Karadzic sett på som et monster som var ansvarlig for titusener av drap. For mange serbere var han en helt.