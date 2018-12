Volkswagen har bestemt seg for når de skal sette strek for utvikling og produksjon av biler med forbrenningsmotor – siste generasjon lanseres i 2026.

Selv om den tyske bilprodusenten sier den siste generasjonen bensin- og dieselbiler begynner å rulle ut fra samlebåndene om åtte år, anslår strategisjef Michael Jost at den siste bilen med forbrenningsmotor bak VW-logoen i grillen blir solgt en gang rundt 2040.

– Våre folk jobber allerede med den siste bilplattformen som ikke er CO2-nøytral. Vi skal gradvis kutte bruken av forbrenningsmotorer til et absolutt minimum, sa Jost på en industrikonferanse i forbindelse med at planen ble lansert. Forrige måned la selskapet fram en plan om å bruke 44 milliarder euro på en elbiloffensiv innen 2023. Beløpet tilsvarer godt over 400 milliarder kroner etter dagens kurs.

Mens selskapet i dag har seks elbil-modeller, er meningen at VW-eide merker som Skoda, Porsche, Audi, Seat og selvfølgelig Volkswagen skal tilby over 50 elektriske modeller innen 2025.

Målet med den gjennomgripende omleggingen er å oppfylle utslippskravene i Parisavtalen innen 2050.