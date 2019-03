Tusenvis av internerte fremmedkrigere utgjør en tikkende bombe som verdenssamfunnet snarlig må ta hånd om, advarer kurderne som nedkjempet IS i Syria.

Over 630 sivile er drept i den seks måneder lange offensiven mot IS nordøst i Syria, opplyser eksilgruppen SOHR. Blant de drepte er 209 barn og 157 kvinner, ifølge oversikten.

Titalls IS-krigere kom søndag opp fra tunneler i landsbyen Baghouz for å overgi seg til de USA-støttede styrkene som i helgen erklærte seier over IS på slagmarken.

– IS-krigere kom ut av tunnelene og overga seg i dag. Flere kan ha gjemt seg der inne, sier den kurdiske talsmannen Jiaker Amed.

Nyhetsbyrået AFPs reporter så titalls personer, mesteparten menn, som kom ut av en bombardert leir og ble ført opp på lasteplan i landsbyen Baghouz.

Vedvarende trussel

Den kurderledede syriske SDF-militsen sa lørdag at den ytterliggående islamistgruppa IS var nedkjempet i Syria. Verdens ledere var raskt ute med å hylle bragden, men SDF advarer mot å tro at trusselen fra IS er over selv om gruppa er nedkjempet militært. I tillegg til trusselen fra såkalte sovende IS-celler, peker de på de mange tusen som er tatt til fange under offensiven.

– Det er tusenvis av krigere og barn og kvinner fra 54 land, ikke inkludert syrere og irakere, som er en alvorlig byrde og fare for oss og for verdenssamfunnet, sier Abdel Karim Omar, som har ansvar for utenrikssaker i den kurdiske selvstyremyndigheten i Syria.

Omskolering av barn

Bare siden januar har 66.000 mennesker forlatt det som var siste rest av IS' selverklærte kalifat. Blant dem er ifølge SDF 5.000 krigere og 24.000 av deres familiemedlemmer og slektninger, og mange av dem er utlendinger.

– Det er tusenvis av barn som er blitt oppdratt i tråd med IS' ideologi. Hvis de ikke omskoleres og reintegreres i de samfunnene de opprinnelig stammer fra, er de potensielle terrorister i framtida, advarer Omar.

Etter hvert som SDF rykket framover i IS' siste bastion, samlet jihadistene og deres familier seg i Baghouz. Noen klarte å komme seg unna, men mange valgte å overgi seg eller kjempe til det siste. SDF satte kampene på pause flere ganger for å evakuere sivile. Antatte krigere ble tatt til fange, mens sivile ble sendt i lastebiler til leire lenger nord.

Kvinner og barn

De fleste av IS-krigernes slektninger er nå i den kurdiskkontrollerte leiren Al-Hol. Leiren, som har kapasitet til 20.000, huser nå 72.000 mennesker, de fleste av dem skal være kvinner og barn.

De kurdiske myndighetene nordøst i Syria har gjort det klart at de ikke har kapasitet til å internere så mange mennesker, langt mindre å stille dem for retten. Kurdiske myndigheter har bedt verdenssamfunnet om hjelp.

Men regjeringene i hjemlandene til IS-krigerne og deres familier er motvillig til å hente dem hjem. Flere av utlendingene som er fengslet i Syria, er blitt fratatt sine vestlige statsborgerskap.

Kurdiske tap

Det var i september i fjor at den kurderledede opprørsalliansen SDF, med støtte fra den USA-ledede militæralliansen, innledet offensiven mot de siste IS-kontrollerte områdene i Eufrat-dalen i Syria.

IS gjorde hard motstand, og ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har 750 SDF-krigere og 1.600 islamistkrigere blitt drept i offensiven.

Så langt har SDFs internasjonale støtte hovedsakelig bestått av militær hjelp fra den USA-ledede koalisjonen mot IS. Koalisjonens luftkrig mot IS har lagt store byer i grus og bidratt til den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig, samt krevd minst 7.500 sivile liv, ifølge organisasjonen Airwars.