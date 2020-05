Mexicos narkokarteller skor seg på krisen

Narkokartellene deler ut mat og medisin til fattige og eldre mexicanere for å profilere seg. Regjeringen kan ikke gjøre annet enn å se på.

Publisert Publisert Nå nettopp

En ansatt i firmaet «El Capo 701» som er eid av Alejandrina Gisselle Guzman, datteren til mafiabossen Joaquin "El Chapo" Guzman, deler ut gaver til fattige og eldre i byen Guadalajara. Foto: FERNANDO CARRANZA / X06930

Les også Mexicos kvinner krever økt innsats mot kvinnedrap

Koronakrisen kaster lange skygger i Mexico, og landets narkokarteller benytter anledningen til å profilere seg i befolkningen. Utover å myrde hverandre, bortføre uskyldige og utpresse næringsdrivende for penger har kartellene nå også slått seg opp på veldedighet blant fattige og eldre mexicanere i landsbyer hvor staten ikke når ut.

Ris, pasta, bønner, sukker, maisolje og toalettpapir. Det er innholdet i hjelpepakkene som også preges av portrettet av den hittil største «narkokongen» i landet, Joaquin «El Chapo» Guzmán, som soner livstid i et amerikansk fengsel.

Fakta Korona i Mexico I går var det registrert 68.630 smittede og 7394 døde i landet. Tallene er fortsatt sigende, med 2764 nye smittede og 215 nye døde siste døgn. Kilde: Worldometer Les mer

Egen merkevare

Hans organisasjon, Sinaloa-kartellet, har imidlertid ikke glemt ham, og datteren Alejandrina Guzmán sørger for at befolkningen heller ikke gjør det. Pakkene til de fattige var hennes idé, i likhet med klesmerket «Chapo 701».

Sinaloa-kartellet er ikke det eneste som bruker koronakrisen på denne måten. Også Mexicos blodigste kartell, Jalisco Nueva Generación, viser en ny side av seg selv, og det samme gjør det såkalte Golf-kartellet. Alle deler ut mat, medisin og gaver i sine egne territorier – tilsynelatende for å vinne nytt terreng og vise muskler overfor hverandre.

Mafiaorganisasjonen har laget sin egen merkevare for sanitærutstyr og Antibac under krisen. Foto: FERNANDO CARRANZA / X06930

Fyller tomrommet

Det er samtidig en måte å fortelle innbyggere at det er noen som tar vare på dem, selv når staten ikke gjør det, sier Edgardo Buscaglia, ekspert på organisert kriminalitet ved amerikanske University of Columbia.

– De fyller noen av de mange tomrommene som en svak stat som Mexico etterlater seg, og utnytter enhver krise til å forsterke sin posisjon. Det handler også om å gjøre folk avhengige av de kriminelle nettverkene, som dermed blir en form for parallell stat, sier han til det mexicanske tidsskriftet Proceso.

Denne formen for solidaritet fra de brutale forbryterne faller imidlertid ikke i god jord hos president Andrés Manuel López Obrador – eller «Amlo», som han gjerne kalles. Presidenten møter hard kritikk for sin håndtering av koronakrisen og kartellene.

– Skal det kalles hjelp? Bevare meg vel. Det ville være en stor hjelp om de stanset sine kriminelle gjerninger, men det gjør de ikke. Selv ikke nå, hvor vi bruker alle våre krefter på å bekjempe denne sykdommen, utbrøt presidenten på en pressekonferanse.

Hardt rammet

Mexico er hardt rammet av koronaviruset, men det har ikke hindret organiserte kriminelle i å trappe opp voldsbruken. I mars måned ble 3.078 mennesker myrdet, og tallet knuser alle tidligere rekorder i et land som har opplevd hundretusenvis av mord siden tidligere president Felipe Calderón erklærte krig mot kartellene i 2006. 2019 var det blodigste året så langt, med 34.582 mord. De foreløpige tallene indikerer imidlertid at 2020 vil bli blodigere.

Selv ansiktsmaskene er utstyrt med mafiaens logo. Foto: FERNANDO CARRANZA / X06930

Maktkamp og nye forretninger

De mange mordene viser at maktkampen mellom kartellene har økt. Koronakrisen har nemlig hatt en negativ virkning på bransjens normale aktiviteter: narkotikahandel, prostitusjon og smugling av illegale innvandrere. De stengte grensene har forstyrret forsyningskjedene slik at kjemikalier fra Kina ikke når frem, og dermed får ikke kartellene produsert stoffer som amfetamin og fentanyl.

Ifølge Buscaglia har kartellene i de siste ukene derfor tilpasset seg den nye situasjonen. De har begynt å ta over varelagre med mat og medisin fra eiere som skylder dem penger, og det er disse varene og tjuvegods som kartellene distribuerer til befolkningen.

Med det begynner den kriminelle underverdenen i Mexico også å oppføre seg mer som en opprørsbevegelse, advarer organisasjonen The Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) i sin seneste rapport over verdens største væpnede konflikter.

Spektakulære sammenstøt

Rapporten nevner blant annet det spektakulære sammenstøtet mellom Sinaloa-kartellet og Mexicos væpnede styrker i oktober i fjor, etter at soldater hadde arrestert El Chapos sønn, Ovidio Guzmán, i Culiacán, hovedstaden i delstaten Sinaloa.

Soldater fra både de væpnede styrkene og nasjonalgarden kjempet mot kartellet i tolv timer, og måtte til slutt slippe Ovidio Guzmán løs fordi de ikke klarte å hanskes med kartellet, som stilte til kampen med 50 pansrede kjøretøyer, 800 mann og langt bedre og kraftigere våpen enn de væpnede styrkene hadde. Forbryterne hadde tilsynelatende også bestukket det lokale politiet og marinen, som ikke kom til soldatenes unnsetning selv om begge enheter befant seg i nærheten.

Samme måned var det ytterligere en rekke væpnede sammenstøt mellom karteller og hæren, og i måneden etter myrdet La Linea-kartellet ti mormoner i det som angivelig var et hevnangrep. Massakren førte til at USAs president, Donald Trump, truet med å sette kartellene på listen over internasjonale terrororganisasjoner.

Acled-rapporten nevner videre Mexicos store problemer med korrupsjon og beskyttelse fra både lokale og føderale myndigheter som en årsak til kartellenes store suksess.

Fra seks til 37 karteller

Da Felipe Calderón erklærte krig mot kartellene i 2006 var strategien å gå etter kartellenes ledere. Dette førte imidlertid kun til at den organiserte kriminaliteten ble splittet opp i et utall nye grupper. Når lederne ble fanget eller drept startet en rekke interne maktkamper som endte med at de gamle kartellene visnet hen, mens nye spratt opp. For 15 år siden var det kun seks karteller. I dag er det minst 37, og de driver ikke lengre kun med narkotika, men også med nesten alle andre former for kriminalitet.

Om noen hadde trodd at utleveringen av El Chapo til USA ville sette en stopper for Sinaloa-kartellet, så tok de feil. Det motsatte har skjedd, for kartellet er nå sterkere enn noensinne og drives som en flernasjonal bedrift med tilstedeværelse i mange land og høy omsetning.

Kampen tapt

«Mexico tapte kampen mot den organiserte kriminaliteten for lenge siden. Vi er underlagt forbannelsen det er å være nabo til USA, som er verdens største narkotikaforbruker og samtidig verdens største våpenprodusent. Det er ingenting vi kan gjøre i en slik situasjon», skriver forfatteren Esteban Illades i sin bok om de 43 studentene som forsvant sporløst i byen Ayotzinapa i 2014.

Da president López Obrador kom til makten for halvannet år siden lovet han at han ville ha en mer fredelig tilnærming til den organiserte kriminaliteten. Slagordet hans var «abrazos, no balazos», som kan oversettes til «klemmer, ikke patroner». Etter at han kom til makten har signalene fra ham imidlertid vært tvetydige, og han har til og med opprettet en ny militær enhet som har i oppgave å bekjempe kartellene.

Strategien har enda ikke hatt noen suksess, og kartellene har kun blitt freidigere, noe den høyt profilerte utdelingen av mat understreker.

Men selv en mafioso er ikke udødelig. Tidligere denne måneden døde den fengslede lederen av det brutale Zeta-kartellet, Moises Escamilla, av covid-19.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN