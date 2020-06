Ny obduksjonsrapport: George Floyd døde av «kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen»

En ny obduksjonsrapport, som er bestilt av familien til avdøde George Floyd, viser at afroamerikaneren døde av kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen.

George Floyds død har utløst store demonstrasjoner i byer over hele USA. Foto: Peter Endig, DPA/NTB scanpix

Obduksjonen viser at trykket som politimannen Derek Chauvin påførte nakken til Floyd, stanset blodtilførselen til hjernen, og vekten på ryggen gjorde det vanskelig å puste, opplyste familiens advokat Ben Crump på en pressekonferanse.

Obduksjonsrapporten som er kommet på forespørsel fra familien, avviker fra den offisielle obduksjonsrapporten.

Den foreløpige obduksjonsrapporten fra delstatsmyndighetene i Minnesota viste lørdag at George Floyd ikke døde av kvelning alene, men at det var en kombinasjon som følge av at han også hadde underliggende hjertesykdom og at han var beruset.

Floyds etterlatte avviste at Floyd hadde underliggende helseproblemer og engasjerte en egen patolog for å få utført en ny obduksjon.