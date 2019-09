Mens turister og forretningsfolk i økende grad styrer unna Hongkong, opplever Singapore en tilsvarende fremgang.

Restauranten Delicious Kitchen ligger midt i Hongkong og har blant annet frityrstekte melboller, saltet svinekjøtt med kål og nudelsuppe på menyen. Normalt pleier restauranten å være fylt med kinesiske turister.

Men ikke nå lenger.

– Omsetningen vår har falt mellom 30 og 50 prosent, sier Tong Shing, som eier restauranten.

Mange av de små bordene står tomme. Det er nesten flere ansatte enn det er kunder.

De politiske urolighetene i Hongkong har nå for alvor begynt å skade økonomien.

Kineserne uteblir

Ifølge Hongkongs finansminister Paul Chan falt antall turister med hele 40 prosent forrige måned. Dette er den største nedgangen siden byen i 2003 ble rammet av SARS-epidemien.

Turisme utgjør en av de såkalte fire stolper i Hongkongs økonomi. Den største turistgruppen er kinesere fra fastlandet. Det er særlig disse som nå holder seg unna, fordi de ikke lenger føler seg velkomne.

Likevel er det ingen sure miner å spore i restauranten Delicious Kitchen. Selv om et gammelt ordtak i Hongkong fastslår at det er utilgivelig å smadre en annen persons skål med ris, har eieren Tong Shing ikke noe stygt å si om de sortkledde unge som nå i tre måneder har vært i slagsmål med politiet stort sett hver eneste helg.

– Jeg støtter fullt ut kampen deres for politisk frihet. Derfor aksepterer jeg også en nedgang i omsetningen. Den er ikke så stor at den truer overlevelsen vår, sier han.

AMR ABDALLAH DALSH, REUTERS/NTB SCANPIX

I et forsøk på å lokke til seg flere kunder har han attpåtil senket prisene med ti prosent. Andre restauranter i gaten hans har gått enda lengre og har halvert prisene.

Kraftig fall i omsetning

Den økonomiske nedgangen er synlig også andre steder i byen.

Kjøpesenteret Sogo pleier å være fylt særlig med kinesiske turister. Nå er de mange etasjene nesten tomme for mennesker. Ansatte i flere av senterets butikker forteller at omsetningen har falt med om lag 40 prosent.

– Ingen kinesiske turistbyråer arrangerer lenger turer til Hongkong, sier en ansatt i en butikk som selger vestlige merkeklær. Ekspeditøren vil ikke stå frem ved navn fordi hun ikke har tillatelse til å uttale seg.

Men heller ikke hun er sur på demonstrantene.

– Det er nødvendig å protestere mot regjeringen, så derfor aksepterer vi den manglende omsetningen. Vi har kalkulert med nedgangen i budsjettet, sier hun.

Resesjon truer

Regjeringen i Hongkong har ifølge avisen South China Morning Post advart om at den lille bystaten med sine kun 7,4 millioner innbyggere kan gå inn i en økonomisk resesjon om protestene fortsetter.

Konsekvensene av det sterkt minkende antall turister brer seg som ringer utover i samfunnet og har også rammet hotellbransjen hardt.

Ifølge nettavisen Inkstone har andelen leide rom gått ned fra omkring 90 til 50 prosent. Dette selv om flere hotell har forsøkt å motvirke fallet med betydelige rabatter.

– Det største problemet er ikke priser eller markedsføring, men at folk har mistet tilliten, sier Yiu Si-wing, en representant for turistnæringen, til Inkstone.

I tillegg er Hongkongs største flyselskap Cathay Pacific kraftig rammet. August pleier normalt å være selskapets travleste måned. I år falt antall passasjerer med 38 prosent sammenliknet med august i fjor.

Nedgang fikk selskapet i forrige uke til å redusere eller suspendere flere ruter blant annet til Europa, og samtidig innføre ansettelsesstopp.

Forretningsfolk viker unna Hongkong

Disse tendensene er også et uttrykk for at forretningsfolk har begynt å føle seg utrygge, noe som på sikt kanskje er den største trusselen mot Hongkong.

Wong Maye-E, AP/NTB Scanpix

Samtidig med at Hongkong opplever nedgang, opplever Singapore en tilsvarende oppgangstid. De to bystatene har lenge konkurrert om å være blant verdens ledende finanssentre.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er den gjennomsnittlige dekningsgraden på hoteller i Singapore nå på 93,8 prosent, det høyeste på over et tiår.

Årsaken er at mange firma har flyttet møter og konferanser fra Hongkong til Singapore, i tillegg til at mange turister også har endret reiseplanene sine.

Dette gjelder blant annet for avholdelsen av Global Wellness Summitt, et møte med omkring 600 representanter fra skjønnhetsindustrien, som finner sted neste måned.

En talsperson for arrangementet opplyser til Reuters at flyttingen fra Hongkong til Singapore skjer for å sikre en «en så sømløs» gjennomføring som mulig.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN