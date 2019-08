Den 16 år gamle svenske miljøaktivisten Greta Thunberg reiste onsdag fra den britiske byen Plymouth på vei til New York i seilbåt.

– Jeg føler meg litt sjøsyk, og det kommer ikke til å bli komfortabelt. Men det kan jeg leve med, sa hun til avisen The Guardian før båten satte kursen vestover.

Det unge aktivistikonet skal delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York, men droppet å fly dit av miljøhensyn.

Hun ble dermed invitert til å få plass på 60 fot lange Malizia II, en høyteknologisk konkurranseseilbåt, som er utstyrt med solpaneler og turbiner under vann for å skaffe energi.

AP / Kirsty Wigglesworth / NTB scanpix

Faren er med

Klimaaktivistens far Svante Thunberg og filmskaperen Nathan Grossman er også med på turen over Atlanterhavet, i tillegg til Pierre Casiraghi, sønnen til Monacos prinsesse Caroline, som er en av båtens to kapteiner.

Overfarten er beregnet å ta to uker og kan bli tøff siden det ofte er dårlig vær i Nord-Atlanteren på høsten.

I tillegg er konkurranseseilbåten Malizia II bygget for høy fart, og absolutt ikke for komfort. Toalettet består av en plastbøtte – kombinert med bionedbrytbare poser som kan kastes til sjøs.

Senger er det heller ikke om bord, bare smale køyer. Menyen består av frysetørrede pakker med vegan-retter.

Kirsty Wigglesworth, AP / NTB scanpix

Klimaforhandlinger i Chile

Seilbåten kan oppnå en fart på 35 knop, men kapteinen sier de skal ta det roligere siden de har vinden mot seg mesteparten av veien.

Thunberg sier hun har forberedt seg med lesestoff, brettspill og en kosekanin.

I tillegg til USA skal 16-åringen også besøke Canada og Mexico, og hun skal delta under klimaforhandlingene i Santiago i Chile i desember. Reisen fra Nord- til Sør-Amerika skal etter planen skje med tog og buss.

Den svenske tenåringen har fått stor internasjonal oppmerksomhet etter å ha startet protestene som kalles skolestreik for klimaet.

Kaptein Boris Herrmann på Malizia II sa tidligere i august at han er svært imponert over hvor målbevisst aktivisten er.

– Hun er forberedt på å akseptere det ukjente og også delvis det som ikke kan kontrolleres. Det viser hvor langt Greta er villig å gå for å få frem budskapet sitt.

Herrmann har gjort det klart at han oppfatter sin rolle under overfarten som et stort ansvar.