PRESTISJEPROSJEKT: «Skyfall» er Vladimir Putins prestisjeprosjekt. Han lanserte det i 2018, og viste samtidig frem en animasjonsvideo som presenterte våpenet. Dette er en grab fra en videoanimasjon vist på russisk tv da Putin presenterte våpenet 1. mars 2018. FOTO: Russian Televison via AP, NTB scanpix

Russland mistenkes for å dekke over eksplosjon

Russland mistenkes for å dekke over eksplosjonen som 8. august drepte fem ansatte i et militært øvingsområde nordvest i landet, og seinere fikk lokale myndigheter til å advare om forhøyet radioaktivitet.