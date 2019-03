Tysk politi har pågrepet ti personer som mistenkes for å ha planlagt et islamistisk motivert terrorangrep.

– Politiet grep inn i rett tid for å forhindre mulige angrepsplaner på et tidlig stadium, sier innenriksminister Peter Beuth i delstaten Hessen fredag.

Påtalemyndigheten i Frankfurt sier at målet med det planlagte angrepet var å «drepe så mange vantro som mulig» ved hjelp av skytevåpen og et kjøretøy.

Rundt 200 politifolk deltok i politiaksjonene i delstatene Hessen og Rheinland-Pfalz fredag.

Totalt elleve personer ble pågrepet. Ti av dem er under etterforskning og mistenkes for å være salafistiske tilhengere av en ultrakonservativ form for sunniislam.

De hovedmistenkte er to 31 år gamle brødre fra Wiesbaden og en 21-årig mann fra Offenbach i nærheten av Frankfurt. De øvrige pågrepne er i alderen 20 til 42 år og mistenkes for flere forbrytelser, deriblant terrorfinansiering.

Det er uklart hvor konkret angrepsplanen var, men gruppen mistenkes for å ha leid et stort kjøretøy, skal ha kontaktet våpenforhandlere og samlet inn penger.

Under ransakingene i Frankfurt-området beslagla politiet over 20.000 euro i kontanter, flere kniver, små mengder narkotika og dokumenter.