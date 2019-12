Pelosi har holdt demokratene samlet – men mye står på spill

Mengder med ropende mennesker, såkalte «ropekor», har siden Tea Party-bevegelsen for nesten et tiår siden reist rundt for å skremme amerikanske kongressmedlemmer. Demokraten Elissa Slotkin fikk føle på kjærligheten da hun fattet en kontroversiell beslutning.