Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates er siktet i forbindelse med Russland-granskingen, melder flere medier.

Ifølge The New York Times og ABC News fikk de to mandag beskjed om å melde seg for føderale myndigheter.

Ordren kom fra spesialetterforsker Robert Muller, som gransker påstander om at Donald Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland for å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Manafort har lenge vært i søkelyset i etterforskningen, men innholdet i siktelsen er foreløpig ikke kjent.

Ifølge New York Times har Manafort også vært under etterforskning for skatteunndragelse, hvitvasking og for ikke å ha oppgitt penger han har mottatt for å drive lobbyvirksomhet.