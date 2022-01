Fem reddet fra norsk lastefartøy med slagside

De fem om bord på FS Bjugnfjord er hentet opp av helikopter etter at skipet fikk kraftig slagside mellom Kullen i Skåne og Gilleleje i Danmark.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Skipet befinner seg 20 kilometer vest for Kullen, melder Aftonbladet. Sydsvenskan melder at det er snakk om et norsk fartøy, og at de fem alle er norske.

– Sjöfartsverkets helikopter er der og henter opp personer. Det er midt i sundet, sier Fredrik Strömbäck, talsperson for Sjöfartsverket, til Sydsvenskan.

Til NTB opplyser han at det er snakk om FS Bjugnfjord, et 65 meter langt lastefartøy.

Vakthavende offiser ved Forsvarets Operationscenter i Danmark, Allan Mortensen, sier at et dansk og to svenske helikoptre er satt inn, og fregatten Niels Juel er også på vei.

Ingen alvorlige skader

Alarmen gikk like før klokka 20, og fartøyet skal ha hatt fem om bord. Innen klokka 22.30 var de alle reddet av skipet, ifølge Strömbäck.

– Dette har skjedd i dansk farvann, men vi deltar med helikopter og har et annet på stand by. Fem personer er vinsjet opp, sier Daniel Ståleby, assisterende redningsleder ved den svenske sjø- og flyredningssentralen til Aftonbladet.

To er heist opp fra fartøyet og tre fra en livbåt, opplyser han.

Ifølge Emma Nykvist, som er assisterende redningsleder, har ingen fått alvorlige skader.

– Etter hva vi vet, har de det bra, og er etter forholdene i god behold, sier hun til Sydsvenskan.

Dårlig vær

Strömbäck opplyser at det blåser nordavind på rundt 12 meter i sekundet i området.

– Det er så klart tøffe forhold, men mannskapene er trent for det, sier han.

Årsaken til at skipet har fått slagside, synes å være at lasten har veltet eller flyttet på seg.

– Det har vært veldig dårlig vær, med kraftig vind og bølger, noe som har forårsaket lastforskyvningen, sier Nykvist til Sydsvenskan.