Telefondiplomati i høygir for dempe Ukraina-krisen

USAs president Joe Biden advarte lørdag Vladimir Putin om at en russisk invasjon av Ukraina vil føre til store menneskelige lidelser.

USAs president Joe Biden (til høyre) og Russlands president Vladimir Putin møttes i Genève i juni. Lørdag snakker de sammen på telefon om Ukraina-krisen.

Stridsvogner på treningsfeltet Gozjskij i Hviterussland, under den felles russisk-hviterussiske militærøvelsen som pågår i landet. Det er frykt for en russisk invasjon av Ukraina, og styrker som er utplassert i Hviterussland kan i teorien nå fram til Kiev i løpet av kort tid.

Et militærhelikopter fyrer av raketter under Russland og Hviterusslands felles militærøvelse lørdag. Store russiske styrker er samlet ved den ukrainske grensen, og eksperter sier Russland har alt på plass for en invasjon av Ukraina.

En mann går tur med hunden ved USAs ambassade i Kiev. Lørdag ble det kjent at USA kun beholder kritisk viktig personell ved sin ambassaden. Alle andre har fått ordre om å forlate landet.

NTB-AFP-AP

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Det opplyser Det hvite hus lørdag etter en samtale mellom Biden og Putin som varte i like over en time. Tonen omtales som «profesjonell», men samtalen førte ikke til noen grunnleggende endringer, sier en amerikansk kilde til AFP.

Den amerikanske presidenten sa også at et russisk angrep på Ukraina vil føre til «raske og store kostnader» for Russland. USA vil fortsette Ukraina-diplomatiet, men er også forberedt på andre scenarioer, var Bidens budskap.

Telefonsamtalen mellom de to lederne er siste ledd i et omfattende, hektisk diplomati for å dempe den spente situasjonen. Tidligere lørdag snakket Frankrikes president Emmanuel Macron med Vladimir Putin i halvannen time.

– Ærlig dialog er ikke kompatibelt med en opptrapping av situasjonen, var Macrons beskjed til Putin.

Putin sa på sin side at anklagene om at Russland vil invadere Ukraina er «provoserende spekulasjoner».

Franske myndigheter opplyste sent lørdag ettermiddag at Macron senere lørdag skal snakke med Biden, den tyske statsministeren Olaf Scholz og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Skarp advarsel

USA har i skarpe ordelag advart om muligheten for en russisk invasjon i Ukraina, og viser til de store russiske styrkene som står oppmarsjert langs landets grenser. Russiske myndigheter avviser blankt å ha slike planer, men krever «sikkerhetsgarantier» fra vestlige land.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklaget USA for å ville provosere fram en krig i Ukraina da han lørdag snakket med sin amerikanske motpart Antony Blinken.

Ifølge utenriksdepartementet i Moskva understreket Lavrov at «propagandakampanjen» som er iverksatt av USA og allierte land, har som mål å provosere. Han skal også ha sagt at dette oppmuntrer ukrainske myndigheter til å sabotere Minsk-avtalen, og at det skader forsøkene på å løse «Donbass-problemet».

Donbass-regionen ligger øst i Ukraina. Siden 2014 har russiskvennlige separatister kontrollert store deler av regionen.

Minsk-avtalen, som ble inngått i 2015, skulle blant annet sikre disse områdene mer selvstyre.

Blinken skal på sin side ha sagt at konflikten fortsatt kan løses med diplomatiske midler, men at det krever at Russland gjennomfører en nedtrapping.

Reisebeskjed

En rekke land, blant dem USA og Norge, har bedt sine borgere forlate Ukraina. Også svensker, tyskere, nederlendere og italienere har fått beskjed om å forlate landet, og flyselskapet KLM varslet lørdag at de stanser sine flygninger til Kiev på grunn av den uavklarte sikkerhetssituasjonen.

Lørdag meldte også Pentagon at de trekker tilbake styrker som har vært utplassert i Ukraina for å trene opp ukrainske militære. Det dreier seg om 160 medlemmer av Floridas nasjonalgarde, som skal overføres fra Ukraina til et annet sted i Europa som en forholdsregel.

De amerikanske soldatene har vært i Ukraina siden november som militære rådgivere.

Toner ned

Ukrainske myndigheter forsøker på sin side å tone ned krigsfrykten, og sier de hyppige advarslene er til liten hjelp og kan provosere fram panikk.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba lørdag om faste bevis for at USAs påstander stemmer.

– All den informasjonen provoserer bare panikk og hjelper oss ikke. Hvis noen har mer informasjon om at det er en 100 prosent sjanse for en invasjon, så kom med det, sier Zelenskyj.

Ukrainske myndigheter har også tidligere forsøkt å tone ned USAs advarsel om at en russisk invasjon er nært forestående.

De frykter at uttalelsene bryter ned ukrainernes moral og at landets økonomi blir skadelidende.

– 150.000 soldater

Den norske etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes sa fredag at Russland nå har alt det militære på plass for å kunne gjennomføre en invasjon av Ukraina.

– De har over 150.000 soldater der, de har det mest avanserte materiellet, de har logistikken på plass, sykehusene på plass. Nå er det først og fremst opp til Vladimir Putin. Det er svært vanskelig å forutsi hva han velger, men det er det det står på. Og når den beslutningen tas, kan det skje veldig fort, sier Stensønes.

Han viser til at Russland har framsatt flere krav og sier det er opplagt at den russiske presidenten ønsker å oppnå resultater.

Forhandlingsspill

Også den svenske Russland-eksperten Johan Norberg mener Russland har nok militær kraft på plass til å invadere.

– Problemet er bare at vi ikke vet om det bare er en del av forhandlingsspillet, sier han.

– For å kunne vurdere risikoen eller sannsynligheten for krig, må man kjenne Russlands nøyaktige politiske intensjoner. Det gjør ikke jeg, sier Norberg, som er forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige, til TT.