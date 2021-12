Minst seks drept i selvmordsangrep mot restaurant i Kongo

En selvmordsbomber har drept minst seks mennesker, blant dem to barn, i et angrep mot en restaurant øst i Kongo der folk var samlet for å feire jul.

2021-12

Over 30 mennesker feiret jul i restauranten og baren In Box da bomben gikk av i byen Beni, opplyser to øyenvitner. Kort tid etter at bomben gikk av, hørtes lyden av kraftige skudd, og panikkslagne mennesker flyktet fra bysentrum.

Bilder fra stedet i viser flere livløse mennesker blant restene av grønne plaststoler utenfor restauranten.

Byens ordfører sier at minst to av ofrene er barn.

– Etterforskningen pågår for å finne gjerningspersonene bak dette terrorangrepet, sier ordfører Narcisse Muteba Kashela, som også er oberst i byen der ytterliggående islamister er aktive.

IS-tilknytning

Obersten opplyser at 13 overlevende er brakt til sykehus. En talsperson for guvernøren i Nord-Kivu sier at sikkerhetsvakter hindret selvmordsbomberen i å gå inn i den folksomme baren. Dermed gikk bomben av utenfor.

Byen Beni har lenge vært gjenstand for angrep fra opprørere fra ADF-militsen. ADF har opprinnelse i Uganda, men etablerte seg i Kongo i 1995 og har fått skylden for drap på tusenvis av sivile i landet.

Men ytterliggående islamister med bånd til IS tok i sommer på seg ansvaret for to angrep i Beni. Det har ført til økt frykt for at religiøs ekstremisme får fotfeste her.

En unntakstilstand har rådet i både Ituri og naboprovinsen Nord-Kivu siden mai, noe som innebærer at militæret i praksis har tatt over styringen. Så langt har det imidlertid ikke hindret angrepene fra militsen.

Kirkeangrep

Eksplosjonene i Beni i juni markerte den første kjente selvmordsbomben øst i Kongo. Først sprengte en ugandisk mann seg utenfor en bar. Ingen andre ble såret, men IS' sentralafrikanske fløy sa at angrepet var rettet mot kristne. Den andre eksplosjonen samme dag fant sted inne i ei katolsk kirke, og to kvinner ble såret.

IS har fremstilt ADF som sin regionale fløy, og USA plasserte i vår militsen på sin liste over terrorgrupper med tilknytning til IS.

ADF anklages også for å stå bak flere bombeangrep i Uganda i høst. I november iverksatte Kongo og Uganda en felles operasjon mot militsen.