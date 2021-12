Desmond Tutu hylles verden over

En hel verden hyller den sørafrikanske anti-apartheidaktivisten Desmond Tutu. Han var et stort lite menneske, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Erkebiskop Desmond Tutu døde andre juledag, 90 år gammel. Han hylles av en hel verden.

NTB

Desmond Tutus død er et farvel med en generasjon enestående sørafrikanere som har frigjort landet, sa president Cyril Ramaphosa da han kunngjorde dødsfallet andre juledag.

– Fra motstandens fortau i Sør-Afrika til prekestolen i verdens storslåtte katedraler og gudshus, og til den prestisjefulle rammen rundt Nobels fredsprisseremoni, utpreget erkebiskopen seg som en ikke-sekterisk, inkluderende forkjemper for universelle menneskerettigheter, sa den sørafrikanske presidenten.

– Et stort lite menneske som viste kraften i forsoning og tilgivelse, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et minneord på Facebook.

– Desmond Tutu var et av de mest intenst levende, tilstedeværende og engasjerende mennesker jeg har møtt. Det lyste i øynene hans når du snakket med ham, skriver Støre.

En bedre verden

Desmond Tutu bidro til å gjøre verden til et bedre sted, tvitrer utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Desmond Tutu kombinerte kampen mot apartheid med viktige bidrag til forsoning mellom mennesker. Han bidro til en bedre verden i arbeidet mot raseskillepolitikken og ble på sine eldre dager en frontfigur i kampen for homofiles rettigheter, skriver hun.

– Hans lederskap i Sør-Afrikas sannhetskommisjon var eksepsjonell, ved at han ledet landet inn på «en tredje vei» når landet skulle forsones etter overgrepene under apartheid, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til VG.

Urokkelig tro

Desmond Tutu var en klar og tydelig stemme for forsoning og tilgivelse, sier tidligere statsminister Erna Solberg (H).

– Han gjorde verden til et bedre sted. Og selv om han arbeidet med alvorlige spørsmål, brakte han alltid med seg en smittende latter og glede. Desmond Tutus arbeid og resultater inspirerer flere generasjoner, sier hun til VG.

– Han forandret Sør-Afrika og med det en hel verden. Han viste stort mot i sin urokkelige tro på rettferdighet og likeverd, fred og forsoning, sier tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Den lille store mannen

– Han gjorde ting med oss som ingen andre kunne gjøre, og vi elsket det, skriver sju tidligere generalsekretærer i Mellomkirkelig råd i Vårt Land.

– Som ingen annen gjest, har den lille, store mannen fra Sør-Afrika satt spor etter seg i norske kirkehus og gudstjenester, skriver Gunnar Stålsett, Carl Traaen, Trond Bakkevig, Atle Sommerfeldt, Stig Utnem, Olav Fykse Tveit og Berit Hagen Agøy.

De gir også Tutu mye av æren for Den norske kirkes sterke engasjement i kampen mot apartheid i Sør-Afrika, der regimet blant annet nøt godt av norsk oljeeksport.

– Samtalene med ham gjorde at vi forsto at det var en kirkelig oppgave å rette oppmerksomhet mot Vestens økonomiske forbindelser med Sør-Afrika. Mellomkirkelig råd fikk fokus på den norske oljetransporten til Sør-Afrika, skriver de.

Moralsk kompass

Også utenlandske ledere hyller Desmond Tutu, blant dem Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Jeg er i dyp sorg etter å ha hørt at erkebiskop Desmond Tutu er død. Han var en avgjørende skikkelse i kampen mot apartheid og i kampen for å skape et nytt Sør-Afrika, tvitrer han.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier Tutu aldri vil bli glemt.

– Hans kamp for å få slutt på apartheid og for forsoning i Sør-Afrika, vil for alltid bli husket, tvitrer han.

USAs tidligere president Barack Obama kaller Tutu «en mentor, en venn og et moralsk kompass for meg og så mange andre».

Pave Frans hyller også Tutus innsats for å fremme likhet mellom alle folk.

EU-president Charles Michel kaller Tutu for en kjempe.

– En mann som viet sitt liv til frihet, og med et dypt engasjement for menneskeverdet. En gigant som sto opp mot apartheid. Du vil bli dypt savnet, skriver han på Twitter.

Lidenskap

The Elders, gruppen av tidligere ledere som ble opprettet av Sør-Afrikas første svarte president Nelson Mandela, der blant andre Gro Harlem Brundtland er medlem, hyller også Desmond Tutu som selv var medlem av gruppen.

– The Elders ville ikke ha vært det de er i dag. Uten hans lidenskap, engasjement og moralske kompass, sier Irlands tidligere president Mary Robinson.

– Tutus død er et tap for rettferdighet, sannhet og fred i verden. Han elsket Palestina, og Palestina elsket ham, sier palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh.

– Gjennom sitt arbeid opp gjennom årene, som prest, frihetskjemper og fredsskaper, inspirerte erkebiskop Tutu en hel generasjon afrikanske ledere, sier Kenyas president Uhuru Kenyatta.

Samvittighet

Også Afrika-eksperter understreker Desmond Tutus viktige rolle, både i kampen mot apartheid, oppgjøret etterpå og i de øvrige sakene han engasjerte seg sterkt i.

– Han var Sør-Afrikas samvittighet, sier Magnus Walan, som er tilknyttet den svenske hjelpeorganisasjonen Diakonia.

Han beskriver Tutu som en aktivist som støttet enhver person som ønsket endring.

– Det tror jeg farget en hel generasjon – troen på at mange små handlinger skulle kunne felle apartheid, ikke bare i Sør-Afrika, men rundt om i verden, sier Walan.

Ikon

Professor Henning Melber ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala kaller Tutu et ikon.

– Med ham mister vi nå et av de siste levende ikonene innen antiapartheidgenerasjonen, sier Melber.

Ifølge Melber beholdt Tutu, i likhet med Nelson Mandela, en verdighet og sto prinsippfast opp for menneskerettigheter i kampen mot apartheid, også gjennom voldsspiralen som fulgte.

– Han personifiserte integritet, gikk ikke på kompromiss med menneskerettigheter og var anstendig, empatisk og lojal. Jeg vil si at Tutu personifiserer fred, sier Melber.