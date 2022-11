Flere drept i Walmart-butikk i Virginia

En mann er død etter at han skjøt og drepte flere mennesker i en Walmart-butikk i den amerikanske delstaten Virginia, opplyser lokale myndigheter.

NTB-AFP

– Chesapeake-politiet bekrefter en skyteepisode med drepte ved Walmart på Sam's Circle, sier bymyndighetene i Chesapeake på Twitter.

Hendelsen fant sted sent tirsdag kveld. Den antatte gjerningspersonen ble funnet død i butikken, opplyser polititalsmann Leo Kosinski på en pressekonferanse. Kosinski oppgir ikke hvor mange personer som er drept, men sier ifølge The New York Times at han tror det er «færre enn ti».