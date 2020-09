Russisk fregatt har kollidert med svensk fartøy i Øresund

En russisk fregatt har kollidert med et svensk konteinerskip i Øresund. Det er ikke meldt om personskader eller lekkasjer.

Publisert Publisert Nå nettopp

NTB

Ulykken skjedde i den danske delen av Øresund. Danske myndigheter leder arbeidet på stedet. Fra svensk side bistår man med tre enheter og et helikopter, ifølge svenske Aftonbladet.

Forsvarets Operationscenter i Danmark opplyser at det dreier seg om konteinerskipet Ice Rose, som er registrert i Majuro på Marshalløyene. Fartøyet er 145 meter langt.

– Klokken 10 fikk vi melding om at et sivilt skip har kollidert med et russisk marinefartøy like sør for Drogden. Skipene har ankret opp, og vi har vært i kontakt med Ice Rose som opplyser at det ikke er tegn på at vann trenger inn, sier vakthavende offiser Klaus Thing Rasmussen.

Ice Rose var på vei fra St. Petersburg i Russland til Göteborg, ifølge Vesselfinder.

Det sivile fartøyet holdes tilbake.

– Men vi har ingen sanksjonsmuligheter overfor det russiske marinefartøyet, da det er russisk territorium, sier Rasmussen.

Foreløpige opplysninger tyder på at skipene beveget seg i samme retning da de støtte sammen, opplyser han.

Den russiske fregatten seilte med avslått AIS, et radiosystem for automatisk identifikasjon, til tross for at det var tett tåke i området, ifølge nettstedet Søfart.