Kuppforsøk avverget i Armenia

Armenske sikkerhetstjenester har avverget et attentatforsøk på landets statsminister, Nikol Pasjinian. Tidligere makthavere skal stå bak.

Armenias statsminister Nikol Pasjinian. Foto: Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service/PAN Photo via AP/NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge Armenias sikkerhetstjenester skal de tidligere makthaverne også ha ønsket å ta makten i landet.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax skriver at Artur Vanetsian, som var leder for den nasjonale sikkerhetstjenesten under Serzj Sargsian, er blant de pågrepne. Sargsian ble avsatt etter store protester i 2018. I tillegg skal ledere for det nasjonalistiske partiet Adekvat være blant de pågrepne.

Det har vært store demonstrasjoner i Armenia siden det ble våpenhvile i krigen mellom landet og Aserbajdsjan natt til tirsdag norsk tid.