CNN: Helsemyndigheter i USA frykter at britisk virusmutasjon er mer dødelig

Data tyder på at mutasjonen av koronaviruset fra Storbritannia kan være mer dødelig enn det opprinnelige covid-19, sier leder for USAs smitteverninstitutt CDC.

Lederen i CDC, Rochelle Walensky, sier at data de har samlet inn, tyder på at den britiske mutasjonen av koronaviruset kan være mer dødelig. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

– Vi vet at noen varianter er mer smittsomme, og det er også flere og flere data som antyder at B117-varianten faktisk kan være mer dødelig, sier lederen i CDC, Rochelle Walensky.

Hun legger til at undersøkelser viser at mennesker som er smittet med forskjellige nye varianter, vanligvis ikke har brukt munnbind eller holdt sosial avstand, skriver CNN.

Statsministeren i Storbritannia Boris Johnson sa for snart to uker siden at den britiske mutasjonen kan være mer dødelig. Det ble møtt med skepsis, og flere mente at det var for tidlig å konkludere på bakgrunn av bare noen få undersøkelser.

Eksperter har tidligere fastslått at mutasjonen er mer smittsom enn det opprinnelige koronaviruset, men foreløpig vurdert at det ikke er mer dødelig.

Britiske helsemyndighetene mener det globalt er over 4000 varianter av koronaviruset som utløser covid-19-sykdommen.

– Alle vaksineprodusenter forsøker å forbedre sine produkter. Det er meget usannsynlig at dagens vaksiner ikke er effektive mot de forskjellige variantene, sier den britiske ministeren for vaksinasjonsprogrammene, Nadhim Zahawi, til Reuters.

Han sier at Pfizer/Biontech, Moderna, Astrazeneca og andre kontinuerlig forsker på hvordan vaksinene deres kan møte nye varianter.