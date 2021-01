Mulig riksrettssak mot tidligere dansk innvandringsminister

Jurister legger onsdag fram sin vurdering av hvorvidt Danmarks tidligere utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg (V) kan bli stilt for riksrett.

Danmarks tidligere utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg, fra det tidligere regjeringspartiet Venstre, kan bli stilt for riksrett. To jurister skal i dag orientere Folketinget om hvorvidt det finnes grunnlag for å åpne en riksrettssak. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Sakens kjerne er en ordre hun ga i 2016 om at asylpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år.

Ordren var ulovlig, og en granskningsrapport har siden funnet at hun ble advart av embetsverket før hun ga den. Et tjuetalls par ble rammet av ordren.

To jurister utpekt av Folketinget skal onsdag komme med sin vurdering av hvorvidt det finnes grunnlag for å innlede en riksrettssak.

De Radikale, Liberal Alliance og Alternativet har allerede flagget at de mener grunnlaget for riksrett er der, og Enhedslisten antyder onsdag at de er enige.

Men regjeringspartiet Socialdemokratiet og Støjbergs parti, Venstre, har ikke flagget noe klart standpunkt. Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen har imidlertid sagt at han støtter en riksrettssak mot Støjberg hvis det viser seg å være grunnlag for det.

I granskningsrapporten ble Støjbergs ordre beskrevet som «villedende», «misvisende» og «klart ulovlig», og den forkastet ifølge avisa Politiken eksministerens forsvar.

Hun har selv avvist at ordren hun ga var ulovlig, men erkjent at det skjedde en «feil». Onsdag morgen skriver hun på Facebook at Venstre også har fått to advokater til å se på saken, og at deres vurdering var at det ikke er sikkert at hun kan bli dømt i riksretten.