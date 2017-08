Etter funnet av Kim Walls levninger er Peter Madsens tidligere uttalelser kommet i et nytt lys. Søket etter kroppsdeler fortsetter.

Onsdag bekreftet politiet i København at det var Walls overkropp som ble funnet ved Amager mandag. Kroppen var uten hode, armer og bein, og det var også festet metall til liket, tilsynelatende for at det skulle synke. I tillegg ble Walls blod funnet om bord i ubåten.

Dykkere fortsatte torsdag å lete etter flere levninger etter at Walls overkropp ble funnet ved Amager i København mandag. Letingen foregår særlig sør på Amager, men den omfatter ifølge politiet mesteparten av Køge Bugt, som ligger rett sør for København.

Møller oppfordrer syklister, joggere, båtfolk og hundeluftere til å holde øynene åpne hvis de befinner seg i området ved bukten.

Samtidig etterlyser dansk politi Kim Walls klær for å få hjelp til å oppklare hvordan den svenske journalisten døde. Politiet søker etter en oransje bluse, et svart-hvit blomstrete skjørt og hvite sko, opplyser etterforskningsleder Jens Møller.

Anders Valdsted / Scanpix

Fakta: Ubåtsaken i Danmark Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage reportasje om ubåtkaptein Madsen. Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. Den siste observasjonen av Wall ble gjort idet ubåten var i Øresund torsdag kveld. Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere. Madsen ble pågrepet og varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap på Wall under særdeles skjerpende omstendigheter. Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet inne i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten. Madsen har forklart at Wall døde om bord i ubåten som følge av en ulykke, og har erkjent å ha lempet henne over bord ett eller annet sted i Køge Bugt. Halvannen uke etter at Wall ble meldt savnet, ble Walls overkropp funnet etter at det ble skylt opp fra sjøen ved Amager i København. Hodet, armer og bein er fortsatt ikke funnet. Kilde: NTB-Ritzau

TT / Scanpix

Skal ha virket uinteressert

Oppfinneren Peter Madsen ble pågrepet og siktet for uaktsomt drap på Wall etter at hun forsvant under en tur på hans privatbygde ubåt for to uker siden. Nå har Ekstra Bladet tatt et tilbakeblikk på Madsens første uttalelser etter at Wall ble meldt savnet seks timer etter at hun ble med ham på ubåten.

Da den danske oppfinneren kom i land i København etter at ubåten hadde sunket fredag for to uker siden, var han kledd i militærliknende kjeledress. Han smilte til kameraene og fortalte til dansk TV 2 at han var «helt okay».

Han virket uinteressert i spørsmålene om den savnede svenske journalisten, i stedet var han opptatt av at ubåten hadde sunket og hvorvidt han kunne få noe igjen på forsikringen.

Jens Dresling / TT / Scanpix

Fremstår som forvirret

Da en av politibetjentene spør ham om han har Walls kontaktopplysninger, svarte han at de lå i telefonen hans på havets bunn. Da en annen politibetjent spør om han har navnet hennes, svarer han:

– Altså, bare at hun heter Kim. Jeg sjekker ikke bakgrunnen på en journalist som ringer og sier: Kan jeg få et intervju, sier Madsen.

Han forteller også at ubåten sank da han forsøkte å reparere en feil på en ballasttank. Tekniske undersøkelser har senere vist at han senket ubåten med vilje, ifølge politiet.

Opptaket fra TV 2 viser også at Madsen fremstår som forvirret og spør politiet hva som foregår. I det første avhøret fortalte han at han satte Wall av ved en restaurant i København kvelden før ubåten sank. Senere endret han forklaring og sa at Wall døde som følge av en ulykke om bord og at han «begravde henne til sjøs».

SCANPIX

Minnestund i New York

Den 30 år gamle journalisten skulle tidligere i august fortelle historien om den eksentriske oppfinneren Peter Madsen. Sammen reiste de til sjøs i 46-åringens hjemmelagde ubåt UC3 Nautilus.

Onsdag kveld ble Wall hedret av venner og kolleger i New York.

– Hun var en utrolig varm og morsom person. Hun var bare full av nysgjerrighet og energi. Når vi var på en reportasje sammen, snakket vi med så mange mennesker, og jeg var alltid overrasket over hvor mye energi hun hadde, sier amerikansk-kinesiske Ye Ming, som kjente Wall fra journaliststudiet ved Columbia-universitetet.

Minnehøytiden på universitetets område i New York onsdag kveld var preget av mange lys og blomster, og ikke minst Walls yndlingsmusikk, Abba, ifølge Ye Ming.

Kim Wall vokste opp i Malmö, men hun har bodd i utlandet i lange perioder. Hun jobbet både i Australia, India og Hongkong, i tillegg til at hennes arbeid som frilansjournalist brakte henne verden rundt.

Fakta: Kim Wall Svensk journalist. Født 23. mars 1987. Utdannet ved Sorbonne i Paris, London School of Economics i London og Columbia University i New York. Etter fullført utdannelse i 2013 har hun arbeidet som frilanse-journalist og har rapportert fra blant annet Stillehavsområdet, Afrika, Asia og USA. Hun har vært basert i New York og Beijing. Hun har publisert artikler i store internationale medier, som The Guardian, New York Times, Vice Magazine, South China Morning Post, The Atlantic og Time. I 2016 ble hennes dekning av klimaendringer og atomprøvesprengninger i Marshalløyene tildelt Hansel Mieth-prisen for beste digitale reportasje. Forsvant etter at hun 10. august gikk om bord i en privateid ubåt i København. Levningene av Wall ble funnet i sjøen mandag 21. august. Kilde: Politiken, Wikipedia

Johan Nilsson / TT / Scanpix

Venner over hele verden i sorg

Wall hadde skrevet for store aviser som The New York Times og The Guardian og hadde rapportert fra konflikter, kriser og naturkatastrofer i store deler av verden.

Både kolleger og venner over hele verden er i sorg.

– Vi har mottatt dødsbudskapet med bunnløs sorg og fortvilelse. Tragedien rammer ikke bare oss og andre familier, men venner og kolleger over hele verden, skriver familien i en epost til nyhetsbyrået AP.

– Omfanget av katastrofen kan vi ennå ikke forutse, og mengder av spørsmål gjenstår å bli utredet, skriver Walls mor, Ingrid Wall, i en uttalelse på Facebook.

Hun skriver også at familien de siste dagene har mottatt henvendelser fra hele verden fra kolleger og venner av Wall, som satte stor pris på henne.

Johan Nilsson / TT / Scanpix

Madsen: En ulykke

Ifølge hans forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, opprettholder Peter Madsen sin forklaring om at det hele dreier seg om en ulykke. Hun sier han er lettet over at liket er blitt identifisert. Madsen ønsker ikke noe annet enn at saken blir oppklart og at sannheten kommer frem, sier hun.

I kjølvannet av den makabre saken opplyser dansk politi at de også skal se på andre uløste drapssaker på nytt.

– Det er klart at vi gjenoppfrisker det som måtte være av gamle saker. Helt konkret har vi en sak fra 1986 hvor en japansk turists torso ble funnet i Københavns havn, sa Møller Jensen onsdag.

Drapssaken har ført til at Madsen har mistet en rekke av sine støttespillere, blant annet blir støttegruppen Raket-Madsen Støttegruppe oppløst i en ekstraordinær generalforsamling i slutten av september.

Ifølge avisen Berlingske Tidende er ikke Madsen den egentlige eieren av UC3 Nautilus. Ubåten er eid av et selskap som kontrolleres av millionæren Georg Poul Artmann, som bor på Nesøya i Asker utenfor Oslo.