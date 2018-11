En kinesisk forsker som hevder å ha genredigert DNA-et til tvillinger, forsvarer eksperimentet etter kraftig kritikk fra kolleger.

He Jiankui sa på en biomedisinsk konferanse i Hongkong onsdag at han er stolt over å ha klart å endre genmaterialet til to tvillingjenter med en hivpositiv far.

Dersom den kinesiske forskeren fra Shenzhen snakker sant, er forsøket det første i sitt slag. Men eksperimentet har ikke blitt verifisert fra uavhengig hold, og eksperter har beskrevet Hes arbeid som et etisk sammensurium.

Genforskere fra hele verden har fordømt eksperimentet, og universiteter og myndigheter har varslet gransking.

Risiko

He sier at han endret arvestoffet til tvillingene, som ble født for få uker siden, for å hindre at de ble smittet med hiv. Totalt syv par med hivpositiv far og hivnegativ mor har angivelig deltatt frivillig i den kliniske studien. Én kvinne ble gravid.

Kineseren forsikrer at de ble informert om risikoen ved å genredigere embryoer i forbindelse med assistert befruktning. Studien er nå satt på pause på grunn av de negative reaksjonene, sa He da kollegene bombarderte ham med spørsmål under konferansen i Hongkong.

Kin Cheung / AP / NTB scanpix

– Uansvarlig

Ledende forskere på feltet sier de sitter igjen med flere spørsmål enn svar etter Hes opptreden onsdag. Konferansens leder kaller eksperimentet uansvarlig. Han mener det er et bevis på at forskermiljøet har mislyktes i å regulere seg selv og hindre forhastede forsøk på å endre DNA.

Å redigere gener før eller under befruktning er høyst kontroversielt ettersom slike endringer kan gå i arv og dermed skade andre gener. Det er forbudt i mange land unntatt i laboratorieforsøk.

He sier han har finansiert mesteparten av studien selv, og at universitetet han er ansatt ved, ikke visste om forsøket.