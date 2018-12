I en tale ved et skotsk universitet mandag kommer etterretningssjef Alex Younger med en advarsel til Russland mot å undervurdere Vesten.

Younger skal tale ved St. Andrews University i Skottland, der han selv har studert, og ifølge utdrag som er blitt kjent på forhånd, kommer han til å si at Russland har gått inn i en «permanent konfrontasjon» med Vesten, melder Reuters.

Dette er den andre større talen Younger holder etter at han tok over som sjef for etterretningstjenesten MI6 i 2014. Den kommer etter at et giftangrep på Sergej Skripal har skapt fornyet bekymring for hemmelige russiske operasjoner i utlandet.

Britene har lenge sagt at Skripal og datteren ble eksponert for nervegiften Novitsjok, som ble utviklet i Sovjetunionen på 1970- og 1980-tallet. Myndigheten i Moskva avviser enhver forbindelse til saken.

Younger kommer til å oppfordre «Russland eller andre stater som vil undergrave vår livsførsel til ikke å undervurdere vår – eller våre alliertes – vilje og kapasitet», heter det i et utdrag fra talen.

Den 55 år gamle eksspionen vil også si at britiske agenter har avverget flere planer ekstremistgruppen IS har stått bak. Etterretningssjefen vil også, bare måneder før Storbritannia går ut av EU, fortelle at MI6 fortsetter å jobbe sammen med sine europeiske partnere for å styrke «uvurderlige bånd».