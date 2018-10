Etter at en bombepakke ble funnet ved CNNs redaksjon i New York, sier CNN-sjef Jeff Zucker at president Donald Trump ikke forstår at ordene hans har betydning. Foto: Richard Drew / AP / NTB scanpix

CNN-sjef refser Trumps retorikk etter funn av bombepakke

Etter at en bombepakke ble funnet ved CNNs redaksjon i New York, sier CNN-sjef Jeff Zucker at president Donald Trump ikke forstår at ordene hans har betydning.