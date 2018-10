CNN-sjef Jeff Zucker mener president Donald Trump ikke forstår alvoret i hans angrep på mediene i lys av pakkebombe-saken. Trump vender speilet tilbake.

«Lock her up», var slagordet som runget fra publikum i Wisconsin rett før Trump ankom valgkampmøtet i delstaten. Under flere valgkampmøter i forkant av det amerikanske mellomvalget har presidenten anklaget Demokratene for å være et parti som vil ødelegge USA og som ønsker å importere narkotika og gjengkriminalitet til de amerikanske gatene.

Men onsdag ble publikum i Wisconsin servert en nedtonet og forsonende Trump. De siste dagene har en rekke demokratiske politikere, deriblant Barack Obama, Hillary Clinton, Eric Holder og Debbie Wasserman Schultz, i tillegg til CNNs redaksjon, fått bombepakker tilsendt.

– Vi må alle samle oss for fred og harmoni. Alle trusler og voldelige handlinger er et angrep mot selve demokratiet vårt, sa Trump i en forberedt uttalelse, før han bet seg merke i den diplomatiske tonen i utspillet.

– Forresten, ser dere hvor bra jeg oppfører meg i dag? Har dere noensinne sett dette? la han til.

NTB scanpix

– Forstår ikke alvoret

CNNs toppsjef Jeff Zucker refser Trump og mener Det hvite hus ikke forstår konsekvensene av deres stadige angrep på mediene.

– Presidenten, og spesielt pressesekretariatet i Det hvite hus, burde forstå at ord har betydning. Så langt har de ikke vist at de forstår dette, sier CNNs toppsjef Jeff Zucker.

Samtidig som nyhetene om bombepakkene ble kjent, sendte Trumps kampanjestab ut e-poster der CNN ble angrepet og anklaget for falske nyheter. Kampanjestaben har siden beklaget e-postene og sagt at de ble sendt automatisk før bombenyheten ble kjent.

Den demokratiske politikeren Maxine Waters ble den siste i rekken av prominente kritikere av Donald Trump som har fått mistenkelige pakker de siste dagene. Pakkene har vekselvis inneholdt hvit pulver, knuste glass og sprengladninger.

Trump kritiserer mediene

De to pakkene som er sendt til Waters, har de samme merkene og karakteristikkene som dem som er sendt til Barack Obama, Hillary Clinton, CNNs redaksjon, den politiske aktivisten George Soros og den demokratiske politikeren Debbie Wasserman Schultz, ifølge FBI. I tillegg har tidligere justisminister Eric Holder også fått en pakke.

Trump avfeide imidlertid Zuckers kritikk og vendte heller speilet mot mediene, som han mener bør ta et større ansvar for å hindre politisk splittelse.

– Ingen bør sammenlikne politiske motstandere med historiske kjeltringer, men det gjøres hele tiden. Mediene har også et ansvar om å holde en sivilisert tone og stanse den endeløse fiendtligheten, den konstante negativiteten og de mange falske historiene og angrepene, sa presidenten.