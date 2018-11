Hevntankene har lagret seg voldsomt opp. Vi kan vente oss en del gransking når Demokratene overtar Representantenes hus, sier USA-ekspert Ole Moen.

– Det skal bli spennende å se i hvilken grad Demokratene trenerer lovgivningen når de nå får flertall, sier Moen til NTB og tenker på Republikanernes holdning til alt president Barack Obama sto for.

– De møttes jo rett etter at Obama ble president og bestemte seg for at de ikke skulle samarbeide om noe, sier Moen.

– Utnytte til fulle

Han viser til at alt som har med penger å gjøre, inkludert budsjettet, må starte i Representantenes hus.

– Men det som er bekymringsfullt, er at Trump nå får en styrket kapasitet i Senatet, blant annet til å utnevne dommere, og det kommer han til å utnytte til fulle, sier Moen.

Etter valget tirsdag er det klart at Demokratene overtar ledelsen av Representantenes hus, mens Republikanerne vinner et enda større flertall i Senatet enn de hadde før.

Bekymret

– Det er jo bra at vi nå får tilbake litt checks and balances, sier han og viser til maktdeling mellom partiene, slik at ikke ett parti har all makt.

Men han er bekymret for at president Trump skal bruke det mot Demokratene ved presidentvalget i 2020 at de ikke har villet godta hans agenda.