Politiet har avdekket 13 hjemmelagede bomber sendt i posten, men det kan være flere, bekrefter FBI-direktør Christopher Wray.

56 år gamle Cesar Sayoc ble pågrepet i Florida fredag, siktet for å ha sendt pakkene. Mannen er siktet for fem lovbrudd, opplyser justisminister Jeff Sessions.

På en pressekonferanse i justisdepartementet fredag understreker FBI-direktør Christopher Wray at det ikke dreier seg om falske innretninger. Ingen av bombene har eksplodert, og ingen personer er blitt skadd.

Bombene inneholdt rør, en liten klokke, et batteri og ledninger, opplyser Wray. Hver og en av de 13 rørbombene inneholdt materialer som kunne ha utløst en eksplosjon, påpeker FBI.

– Terroriserende handlinger

– Disse terroriserende handlingene er foraktelige og hører ikke hjemme i landet vårt, sa president Donald Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Han bekreftet at en person er pågrepet i saken. Ifølge New York Times er den pågrepne tidligere siktet eller mistenkt for tyveri, svindel, oppbevaring av anabole steroider og bombetrusler.

Siktede Cesar Sayoc kommer fra Aventura i Florida, opplyser kilder i politiet til New York Times og nyhetsbyrået AP.

Mannen er angivelig registrert som medlem av Det republikanske partiet. TV-stasjoner har vist bilder av politifolk som fredag undersøkte en hvit varebil på en parkeringsplass i byen Plantation, hvor den mistenkte skal ha blitt pågrepet. Varebilen har klistremerker med det amerikanske flagget festet på vinduene.

NTB Scanpix

– Kjærlighet og harmoni

Trump understreket på pressekonferansen at politisk vold ikke må få slå rot i USA.

– Vi må vise verden at vi står sammen i fred, kjærlighet og harmoni som amerikanske medborgere, sa presidenten.

Han omtalte pakkebombene med større alvor enn i en Twitter-melding noen timer tidligere. Her klaget han over at «bombegreiene» svekker Republikanerne i valgkampen fram mot kongressvalget som holdes om under to uker.

– Republikanerne gjør det så bra i forhåndsstemming og på meningsmålingene, og nå skjer disse «bombegreiene», og drivkraften svekkes kraftig – nyhetene handler ikke om politikk, tvitrer Trump.

Han har også uttalt at medier som sprer «falske nyheter», har mye av skylden for sinnet i det amerikanske samfunnet.

TT NYHETSBYRÅN

Clinton og Obama

Minst ti rørbomber er denne uken oppdaget forskjellige steder i USA. Bombene har i de fleste tilfellene vært sendt i posten til demokratiske politikere og kritikere av Donald Trump.

Tidligere president Barack Obama, tidligere utenriksminister Hillary Clinton og filmstjernen Robert De Niro står på listen over dem som har fått tilsendt sprengladninger. Den første bomben ble funnet mandag i postkassen til den jødiske milliardæren og politiske aktivisten George Soros.

Fredag ble det oppdaget to nye mistenkelige pakker adressert til den demokratiske senatoren Cory Booker og USAs tidligere nasjonal etterretningssjef James R. Clapper.

Ingen av sprengladningene har så langt eksplodert. Fortsatt er det uklart om bombene er konstruert for å detonere – eller kun for å spre frykt.

Krutt og glassbiter

Rørbombene har utløst hektisk politivirksomhet over hele USA. Fra kyst til kyst har store politistyrker jaktet etter spor av den eller de som står bak.

Mens Trump i kjølvannet av bombene har rettet pekefingeren mot mediene, har Demokratenes øverste ledere i Kongressen kritisert Trump.

– Gjentatte ganger har presidenten akseptert fysisk vold og splittet amerikanerne med sine ord og handlinger, het det i en uttalelse fra Nancy Pelosi og Chuck Schumer tidligere denne uken.