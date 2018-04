Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier at det kan komme flere angrep hvis Syria bruker kjemiske våpen igjen.

Ifølge Le Drian ble store deler av Syrias kjemiske stridsmidler ødelagt i de franske, britiske og amerikanske rakettangrepene natt til lørdag.

Opplysningen står i skarp kontrast til en uttalelse fra Kreml, der det hevdes at angrepene kun gjorde mindre skader på Syrias militære anlegg.

– Det er kapasiteten til å utvikle og produsere kjemiske våpen som er blitt rammet. Målet er enkelt: å hindre regimet i å bruke kjemiske våpen igjen, sier forsvarsminister Florence Parly, som opplyser at angrepene rammet Syrias «viktigste forskningssenter for kjemiske våpen», samt to produksjonsanlegg.

Russland ble ifølge Parly varslet på forhånd.

Uenighet om lovlighet

Franske myndigheter offentliggjorde lørdag en etterretningsrapport som ifølge myndighetene inneholder solid etterretning på at Syrias regime sto bak et kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus sist lørdag.

Jussprofessor Geir Ulfstein uttalte fredag til NTB at et angrep utvilsomt ville være et brudd på folkeretten, samtidig som han framholdt at det kan finnes etiske og moralske argumenter for å bruke militærmakt selv når det strider mot folkeretten.

Le Drian framholder også at det fransk-britiske-amerikanske angrepet natt til lørdag var «legitimt, begrenset og proporsjonalt».

Krever politisk prosess

Tross angrepet fastholder Le Drian at han ønsker en umiddelbar gjenopptakelse av en politisk prosess som skal få slutt på krigen i Syria.

– Det må utarbeides en plan for å få slutt på konflikten med en politisk løsning, sa Le Drian på en pressekonferanse lørdag.

– Vi er klare til å starte arbeidet umiddelbart med alle landene som ønsker å delta, føyer han til.