Flyet fra Southwest Airlines landet trygt, men en passasjer ble skadd da en del av dekselet rundt venstre motor løsnet i lufta og traff et vindu. FOTO: Foto: AP / NTB scanpix

NBC: Passasjer omkom da flyvindu knuste i USA

Et fly nødlandet i Philadelphia etter at et motordeksel løsnet og knuste et vindu. En passasjer holdt på å bli sugd av kabinen da trykket falt, melder NBC. En passasjer omkom.