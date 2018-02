Dow Jones-indeksen falt med over 4,6 prosent mandag, og de andre indeksene falt også kraftig på børsene i USA. Investorene frykter inflasjon og høyere renter.

Den industritunge Dow Jones-indeksen var på det meste ned over 6 prosent før den igjen la på seg før stengetid. Indeksen endte på 24.346,13 poeng, omtrent samme nivå som for en måned siden.

Mandagens Dow Jones-fall var det største på en dag siden finanskrisen i 2008, målt i poeng, men indeksen opplevde et større prosentmessig fall under en av handledagene i 2011.

Verdien av aksjene notert på indeksen er nå 8,5 prosent lavere enn ved utgangen av januar, da Dow Jones satte rekord på rekord.

Trump ikke bekymret

President Donald Trump har en rekke ganger vært raskt ute med å tvitre om oppgangene og rekordene. Han ser likevel ikke ut til å være videre bekymret over de siste dagens kraftige fall.

– Presidentens fokus er på de langsiktige underliggende økonomiske faktorene, som fortsatt er eksepsjonelt sterke, sa presidentens talsperson Sarah Huckabee Sanders mandag.

Hun understreket at dette innebærer å styrke den økonomiske veksten, sikre historisk lav arbeidsledighet og heve lønnsnivåene for amerikanske arbeidere.

S&P og Nasdaq ned

Den bredt sammensatte S&P-indeksen på Wall Street endte på 2.648,49 poeng mandag, en nedgang på 4,1 prosent fra fredag.

Hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen falt med 3,8 prosent, og indeksen endte på 6.969,45 poeng.

Asia og Europa

Også i Asia og Europa var det børsfall mandag, men på langt nær så kraftig som i USA. Oslo Børs endte 0,84 prosent ned, mens børsene i Frankfurt, London og Paris falt med mellom 0,8 og 1,5 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt med 2,6 prosent, og også i Sydney, Seoul, Singapore og Taiwan var det nedgang. Shanghai var et unntak med en oppgang på 0,7 prosent.

Usikkerhet rundt renter

Usikkerhet rundt renter og inflasjon i USA får hovedskylden for børsfallet. Rentene på tiårige amerikanske statsobligasjoner har i det siste steget kraftig, og nye tall viser at den økonomiske oppgangen i USA har løftet lønningene.

Dette kan øke inflasjonen og tvinge USAs sentralbank til å heve rentene raskere enn antatt – noe som vanligvis er negativt for aksjemarkedene.

Ventet korreksjon

– Jeg er egentlig overrasket over at det ikke har skjedd tidligere, sier DNB Markets meglersjef Thomas Breivik til DN.no.

– På kort sikt er dette en korreksjon etter at renten har steget i USA som følge av makrotall som tyder på at inflasjonen nå kommer, sier han i en kommentar til børsfallet.

– Og så fort markedet tror at den kommer, så stiger renten, og det er kjernen for uroen i aksjemarkedet, sier Breivik.

Sterke nøkkeltall

Senioranalytiker Mikael Olai Milhøj i Danske Bank forventet også en korreksjon og viser til den kraftige børsoppgangen som har vært de siste ukene.

– Vi trenger ikke være redde for at dette er begynnelsen på en ny finanskrise. Ser man på de økonomiske nøkkeltallene verden over, så er de svært sterke i øyeblikket, sier Milhøj til det danske nyhetsbyrået Ritzau.