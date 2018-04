President Donald Trump kommer med en klar advarsel til Russland og sier USA kommer til å skyte raketter mot Syria.

– Russland lover å skyte ned alle missiler som avfyres mot Syria. Gjør dere klare, Russland, for de vil komme, fine og nye og «smarte», skriver Trump på Twitter onsdag.

– Dere burde ikke være allierte med et gassdrepende dyr som dreper sine egne folk og nyter det, skriver Trump. «Dyret» er en henvisning til Syrias president Bashar al-Assad.

– Amerikanske missiler bør rettes mot terrorister og ikke mot den legitime regjeringen i Syria, svarer Moskva i en uttalelse kort etter Trumps Twitter-melding.

Tidligere onsdag truet Russlands ambassadør i Libanon med å skyte ned amerikanske raketter og angripe stedene hvor de avfyres.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 500 syriske pasienter blitt behandlet etter lørdagens angrep i den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus. De 500 har vist tegn til symptomer som følge av et kjemisk angrep, opplyser WHO.

Russland og Syria har avvist at det har funnet sted noe angrep med kjemiske våpen.