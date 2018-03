De to brødrene som var utpekt som skyldige i å ha drept Kevin Hjalmarsson (4 år) i 1998, er ikke lenger mistenkte i saken.

Det melder blant andre SVT og Aftonbladet tirsdag formiddag. I nesten 20 år har brødrene Robin og Christian Karlsson vært utpekt som skyldige i å ha drept fireåringen Kevin Hjalmarsson.

– Jeg kan bare beskrive det som ren lykke. Det kunne ikke bli en bedre bursdag, sier Christian Karlsson, som er den eldste av de to brødrene.

Etterforskningen av saken anses som avsluttet.

Ingen tekniske bevis

– Jeg vurderer det dithen at det ikke finnes noen forutsetninger for å komme videre i saken. Under alle omstendigheter er det tvilsomt at det overhodet har skjedd et lovbrudd, sier sjefaktor Niclas Wargren, ifølge Aftonbladet.

Han mener man også kan sette spørsmålstegn ved om forklaringene brødreparet kom med er selvopplevde. Wargren sier det ikke er noe som tyder på at brødrene var i nærheten av Kevin da han døde, og at det verken finnes vitner eller tekniske beviser for at brødrene hadde noe med Kevins død å gjøre.

– Et mareritt er slutt

Brødrenes advokat, Thomas Olsson, sier at et mareritt omsider er slutt.

– Det er en utrolig stor glede og lettelse. Det var som ventet, men det er en spesiell følelse, sier han.

Sommeren 1998 døde 4-åringen Kevin Hjalmarsson i Arvika i Värmland. Etter en lang og resultatløs etterforskning ble to av Kevins naboer trukket inn i saken. Robin og Christian Karlsson var på det tidspunktet henholdsvis fem og syv år.

80 nye avhør siden mai

SVTs dokumentarserie Saken Kevin fra 2017 påviste store brister i etterforskningen fra 1998, der de to brødrene ble utpekt som skyldige i lekekameratens død.

I mai besluttet sjefaktor Niclas Wargren at etterforskningen skulle gjenopptas og alt materiale granskes på nytt. Rundt 80 personer er blitt avhørt, hvorav noen av dem aldri er blitt avhørt i saken før.

Også den rettsmedisinske undersøkelsen av Kevin har vært gransket på nytt. Det er også funnet betydelig flere tekniske bevis i saken enn det som var kjent fra før.