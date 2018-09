Politiet utelukker at de to personene som ble syke mens de spiste på en restaurant i den engelske byen Salisbury søndag ble forgiftet av novitsjok.

Salisbury er byen der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble eksponert for nervegiften novitsjok i mars.

– Politiet ble innkalt av ambulansetjenesten til Prezzo i Salisbury klokken 18.45 i dag etter en medisinsk hendelse som involverte to personer, en mann og en kvinne, skrev politiet i Wiltshire i en uttalelse gjengitt av Reuters søndag kveld.

Som en forholdsregel ble restauranten og alle veiene rundt sperret av mens politiet jobbet med å finne ut av omstendighetene som førte til at de to ble syke.

Natt til mandag bekrefter politiet i en pressemelding at det ikke er gjort funn av novitsjok og at det utelukkes som årsak til den «medisinske hendelsen».

Videre skriver de at det foreløpig ikke er klart om det er begått en forbrytelse, og at etterforskningen fortsetter.

Til Sky News sa en talsperson for ambulansetjenesten at de to personene var ved bevissthet og ble behandlet på stedet. De er nå under observasjon på sykehus.

Restauranten Prezzo ligger kun en kort spasertur unna Queen Elizabeth Gardens, som ble sperret av etter at 44 år gamle Dawn Sturgess ble dødelig forgiftet av nervegiften novitsjok i slutten av juni.