En ny forskningsrapport fra universitetet i Oxford viser en voldsom økning i regjeringskontrollert manipulasjon på sosiale medier.

I løpet av de siste årene har antallet land hvor regjeringer og/eller politiske partier systematisk har feilinformert eller manipulert velgerne gjennom sosiale medier, økt fra 28 til 48, ifølge en ny forskningsrapport fra det britiske Oxford-universitetet.

I hvert av landene har forskerne funnet beviser for at minst én myndighet eller et politisk parti inngår i en formell og organisert kampanje.

Antall ulike strategier og teknikker vokser raskt, og samtidig blir det satt vesentlig større pengesummer og mer mannskap inn på det, viser analysen.

– Manipulasjon av det offentlige ordskiftet gjennom sosiale medieplattformer har vist seg å være en kritisk trussel mot det offentlige liv, fastslår Samantha Bradshaw, medforfatter til rapporten.

– Det er jo ikke noe nytt i at partier og regjeringer lager politisk propaganda, sier Bradshaw.

Kompromiss med ytringsfriheten

– Men mens du før i tiden måtte ha en dyr pilot for å slippe løpesedler ned over målgruppen kan du i dag nå flere tusen velgere for bare 100 dollar. Man får da også se hvor mange som leser oppslaget, om de deler og diskuterer det. Slik kan man eksperimentere seg frem til den mest effektive formidlingen av budskapet, sier hun.

Forskerne har summert seg frem til «propagandistenes» kapasitet ved å kombinere deres antall, deres budsjetter og graden av koordinering. Målt på denne skalaen er det befolkningene i USA, Russland, Kina, De forente arabiske emirater og Israel som er mest utsatt.

I Europa er det britene, tyrkerne og serberne som er mest utsatt, mens tyskere og italienere i mindre grad blir utsatt for politisk propaganda.

Kartleggingen bygger på offisielle dokumenter og artikler i troverdige, nasjonale og internasjonale medier. Forskerne vedgår at metoden ikke vil fange opp alle desinformasjonskampanjer, og det er med stor sikkerhet flere som ikke har blitt offentlig dokumentert. Forskningsrapporten fra Oxford gjør det imidlertid mulig å danne seg et overordnet bilde av tendensene, skriver forfatterne av rapporten.

Samantha Bradshaw er bekymret over at antallet partier og regjeringer som inngår i systematisk feilinformering av velgerne øker så raskt, og at det blir brukt så store krefter på det.

– Men det er jo noe som det er vanskelig å gjøre noe med uten å gå på kompromiss med ytringsfriheten, fastslår hun.

Vanskelig å regulere

– Særlig i Europa brukes det mye energi på dette, og det er stor risiko for at vi kommer til å overregulere med sensur som en bivirkning, sier hun med henvisning til de tyske og franske inngrepene mot henholdsvis hatske uttalelser og falske nyheter.

Noe kan imidlertid gjøres.

– I stedet for å regulere innholdet kan man kreve åpenhet om hvor annonsene kommer fra og hvem som finansierer dem. I et demokrati er det en mer sunn diskusjon, sier Bradshaw.

Et annet forslag er å sette grenser for hvor små grupper man lovlig kan annonsere til på sosiale medier, og hvilke kriterier man har lov til å bruke for å avgrense sin målgruppe.

«Mikromålretting» av budskapene er et av de mest effektive verktøyene man har for å manipulere. På basis av dataene som for eksempel Facebook har om sine brukere, kan man lage en psykologisk profil av hver bruker og bruke denne profilen til å tilpasse sine budskaper til den enkelte, med eller uten løgner og desinformasjon.

Det gir en høy grad av sannsynlighet for at mottakeren tar budskapet for gitt. Løgner og desinformasjon vil ikke bli oppdaget når de kun når ut til nøye utvalgte og sterkt mottakelige målgrupper.

Falske bilder blir sittende

Med den nyeste teknologien er manipulerte bilder og videoer som kan sette politiske motstandere i en hvilken som helst kompromitterende situasjon et ytterst giftig verktøy.

– Forskningen viser at de fester seg i hukommelsen som virkelige bilder, og man blir ikke kvitt dem selv når de har blitt avslørt som løgn, sier Samantha Bradshaw.

– I virkeligheten bør man vurdere om det overhodet skal være lov med politiske annonser på sosiale medier som vet så mye om oss, sier hun.

Samantha Bradshaw begynte å forske på organisert desinformasjon gjennom sosiale medier etter nedskytingen av passasjerflyet MH17 over den østlige delen av Ukraina i 2014. Flyet var på vei fra Nederland til Kuala Lumpur.

Den nederlandske havarikommisjonen har fastslått at det var et russisk missil av typen «Buk» som traff flyet, og rettet dermed pekefingeren mot enten Russland eller de russisk-støttede separatistene i det østlige Ukraina. Denne opplysningen var det imidlertid vanskelig for havarikommisjonen å finne frem til i mylderet av alternative forklaringer. Den opplagte mothistorien – at Ukraina selv skjøt ned flyet for å øke presset mot russerne og separatistene – var selvfølgelig godt representert i dette mylderet.

– Fake news bare symptomet

Man fant imidlertid også en hel rekke andre mer eller mindre fantasifulle forklaringer, inkludert en som omhandlet en overvintret motstandsgruppe fra andre verdenskrig, som plutselig kom ut av skogene. Eller at CIA hadde plantet en bombe om bord på flyet, som så ble detonert fra en satellitt. Eller en hemmelig sammensvergelse hvor «New World Order» eller «Illuminati» skulle fremprovosere tredje verdenskrig og overta verdensherredømmet etter at slaget var over. Andre pekte til og med på romvesener.

Det vekket Samantha Bradshaws nysgjerrighet. Og hennes forskning bekrefter at det er blitt en vanlig strategi. Ikke bare det å sverte motstandere og fremheve sitt eget partis fortreffelighet, men også å drukne ubehagelige sannheter ved å spre forvirring, distrahere debatten og avlede oppmerksomheten. Og sosiale medier er nær perfekt til dette formålet.

– Fake news er bare symptomet. Det helt grunnleggende problemet er at sosiale medier former vår oppfatning av verden. Det er ikke noe man bare kan lappe over, sier Bradshaw.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN