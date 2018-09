En time før Theresa May tok ordet under EU-toppmøtet i Salzburg, utførte konservative rivaler et bakholdsangrep på henne

«UAKSEPTABELT FORSLAG»: Den britiske statsministerens forslag til brexitløsning ble nådeløst plaffet ned på EUs toppmøte i Salzburg. Theresa Mays såkalte Chequers-plan var hovedtema da stats- og regjeringssjefene i EUs øvrige medlemsland spiste lunsj sammen på dag to av det uformelle toppmøtet. Her er May sammen med EU-president Jean-Claude Juncker i Salzburg. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters