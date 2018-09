Orkanen Florence er igjen nedgradert og ligger på kategori 1-nivå kun få timer før den for fullt når land sørøst i USA.

USAs nasjonale orkansenter sier Florence nå pisker langs kysten av North Carolina med vinder i orkan styrke og advarer om livsfarlig stormflo. Vindstyrken ligger nå på 41 meter per sekund, og er dermed nedgradert til den laveste orkan-kategorien.

Orkanens øye ligger klokken 23 lokal tid 80 kilometer sør for byen Morehead i North Carolina. Ekstremværet beveger seg i renting nordvest med en fart på 9 kilometer i timen.

Millioner blir trolig strømløse

Til sammen er over ti millioner mennesker bosatt i områder som trolig vil rammes av orkanen. I tillegg til North Carolina er det erklært unntakstilstand i South Carolina, Maryland, Virginia, Georgia og hovedstaden Washington. Rundt 1,7 millioner innbyggere har måttet evakuere hjemmene sine de siste dagene.

I North Carolina er nå over 80.000 husstander uten strøm, men det er anslått at opptil hele 4 millioner strømkunder kan bli sittende i mørket.

Torsdag hadde rundt 12.000 personer flyttet til midlertidig innkvartering. Flere av fengslene i delstaten har måttet evakuere til sammen 3.000 innsatte.

NTB scanpix

Oversvømmelser

Enkelte steder er det varslet 1 meter nedbør over en periode på syv dager. Uværets størrelse bidrar til å øke nedbørsmengdene, og meteorologene frykter i tillegg at Florence vil bli liggende lenge i ro.

En TV-stasjon i byen New Bern i North Carolina har for første gang i historien måtte evakuere bygningen på grunn av økende vannstand. En talsmann for bedriften sier veiene i området er oversvømte.

Meteorologene spår at Florence vil bevege seg inn i landet mellom fredag og lørdag.