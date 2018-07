USAs president Donald Trump åpnet sitt besøk i Storbritannia med å fordømme vertskapets brexit-strategi, fornærme statsministeren og hylle hennes fremste rival.

Kort etter at Trump og hans kone Melania ble mottatt av statsminister Theresa May til gallamiddag på Blenheim slott, trykket The Sun et intervju med presidenten der han kommer med drepende kritikk av Mays brexit-plan og forhandlingsevner.

I intervjuet anklager han May for å ødelegge alt landet kunne ha tjent på brexit, og påpeker at hennes myke plan for nære forbindelser med EU trolig vil knuse enhver mulighet for en fremtidig handelsavtale med USA.

– Hvis de gjør en slik avtale, vil det antakelig være EU vi har å gjøre med, og ikke Storbritannia, og det vil trolig drepe en avtale, sa han, stikk i strid med hva May sa i sin tale under middagen om at planen åpner nettopp for en slik handelsavtale som vil gi arbeidsplasser både i Storbritannia og i USA.

Trump har tidligere sammenlignet brexit-avstemningen med valget av ham selv i 2016 og mener at planen May før helgen fikk igjennom i en dypt splittet regjering, er noe helt annet enn det folk stemte for.

– Jeg mener avtalen hun går inn for, ikke er den avtalen det britiske folk stemte for, sier Trump i intervjuet, som ble gjort før han reiste fra USA til Europa.

– May ignorerte mine råd

Han sier også at han ga May råd om hvordan hun skulle forhandle med EU, men at hun ignorerte rådene hans.

– Jeg ville ha gjort det helt annerledes. Jeg sa faktisk til henne hvordan man forhandler, men hun var ikke enig, hun ville ikke høre på meg, sa Trump.

– Jeg ga Theresa, som jeg for øvrig liker, mine synspunkter på hvordan man forhandler. Men hun gjorde det motsatte, og det er synd det som nå foregår, sa han i intervjuet.

Det var takken for at den britiske regjeringen hadde rullet ut den røde løperen for Trump og hans kone på Blenheim, der det ikke bare var gallamiddag, men også en militærparade til Trumps ære.

Middagen på Blenheim, ved Oxford, et godt stykke fra London, gjenspeilte også regjeringens innsats for å skjerme Trump fra de mange demonstrasjonene som er planlagt mot ham under besøket.

Hyller Boris Johnson

Fredag møter Trump May til politiske samtaler på statsministerens landsted Chequers, også på god avstand fra London. Men utblåsningen i The Sun er neppe det beste utgangspunktet for varme samtaler med vertinnen.

I intervjuet gjør Trump det ganske klart hva han mener om henne når han også sier at hennes fremste rival i partiet, den avgåtte utenriksministeren og tidligere brexit-generalen Boris Johnson, ville vært en strålende statsminister.

– Jeg tror han har det som kreves, sa han og la til at Johnson er en flott representant for Storbritannia.

Besk kritikk av Khan

På den annen side kom Trump med besk kritikk av Londons borgermester Sadiq Khan og kritiserte både ham og EU for å slippe for mange innvandrere inn.

– Jeg mener det som har skjedd i Europa, er en skam. Å la millioner og millioner av mennesker komme til Europa er veldig trist. Det endrer Europas kultur, sa han og la til at Khan har gjort en dårlig jobb.

– Dere har en borgermester som gjør en elendig jobb med å bekjempe kriminalitet – se på all terrorismen, sa han og gjorde det klart at han ikke føler seg velkommen i London etter at Khan godkjente at Trump-motstandere kan sende opp over Westminster en enorm ballong i form av Trump som baby med bleie.

Stålbarriere og piggtråd

Under besøket i London bor Trump i den amerikanske ambassadørens residens, som for anledningen er omgitt av en stålbarriere av politi og piggtråd.

Flere hundre demonstranter var på plass utenfor porten til Blenheim, og mange tusen er ventet til demonstrasjoner som planlegges fredag og lørdag i London og i Skottland, der Trump skal tilbringe to dager på sin egen golfklubb.